Son dakika: Fatih Terim'den bomba sözler! "Şenol Hoca'ya çok ayıp ediyorsunuz"

Son dakika... Süper Lig'in ilk derbisi olan Trabzonspor-Galatasaray maçı gol düellosuna sahip oldu. Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen Trabzonspor'un 2 golüne engel olamadı ve maç 2-2 beraberlikle sona erdi.
Galatasaray'ın gollerini Emre Kılınç atarken, Trabzonspor gollerini ise Cornelius ve Nwakaeme attı. Maçta çok net pozisyonlar da kaçtı. Cornelius ligdeki ilk golünü attı.
FATİH TERİM'DEN ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Şenol Güneş hakkında flaş açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Şenol Hoca'ya yapılanlara çok sert tepki gösterdi. İşte Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklamaları...
"YARALAMA VE ACITMA HİÇ HOŞ DEĞİL"
Fatih Terim: "Bu güzel tesisin ismi de Şenol Güneş Tesisleri. Türk futboluna hizmet etmiş bir arkadaşımız. Kazanılır, kaybedilir, beğenilir, beğenilmez. İtibarsızlaştırma, yaralama, acıtma hiç hoş değil. Bunu hak etmedi. Saygıyla anmalı, sevgiyle göndermesini bilmeliyiz."
"ÇOK AYIP EDİYORSUNUZ"
Fatih Terim: "Şenol hoca ve arkadaşlarına çok ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. Bir sakinleşelim ya. Çok ayıp ediyorsunuz. Şenol Hoca yapılan itibarsızlaştırmayı hak etmedi."
"İŞİN TEKNİK VE EKONOMİK BOYUTUNU GEBERTTİNİZ"
Fatih Terim: Bu ay-yıldızı Şenol da ben de göğsümüzde taşıdık. Bizden fazla kim isteyebilir? İşin teknik boyutu, öldürdünüz. İşin ekonomik boyutunu geberttiniz. Bir sakinleşelim. Bu çocuklar, bizim çocuklarımız. Dört maç var, çok şey değişir."
Fatih Terim: "Bir sakinleşelim ya. Bu çocuklar bizim. 4 maç var daha. Çok şey değişir. Milli takımın etrafında toplanıp moral olmalıyız."
Fatih Terim: Bu ay-yıldızı Şenol da ben de göğsümüzde taşıdık. Bizden fazla kim isteyebilir? İşin teknik boyutu, öldürdünüz. İşin ekonomik boyutunu geberttiniz. Bir sakinleşelim. Bu çocuklar, bizim çocuklarımız. Dört maç var, çok şey değişir.
"DEVRENİN SONUNA DOĞRU KLASİK GOLÜMÜZÜ YEDİK"
Fatih Terim: Soyunma odasına bir türlü 2-0'la gidemiyoruz ama yakında onu da becereceğiz inşallah 2 gol attık ama daha çok pozisyona girdik. Yine son birkaç dakika geriye çekilme, lüzumsuz ve gereksiz pas hataları bizi zora soktu. Devrenin sonuna doğru da klasik golümüzü yedik.
MORUTAN NEDEN OYUNDAN ALINDI?
Fatih Terim: İlk yarıda Emre'nin sakatlığı bizi bir değişikliğe mecbur etti. İyi oynadı. Yedlin yalnız kalmaya başladı, orta sahayı biraz daha güçlendirmek adına Aytaç'ı sağ tarafa aldım. Defansif manada biraz daha güçlenmek istedim.
Fatih Terim: 2-0'dan puan kaybediyoruz. 0-0 bitse başka şeyler söylenir ama 2-0... Benim hedefimde ilk yarıdaki Galatasaray var. Bugün çok iyi bir kadroya sahip olan bir Trabzonspor'la oynuyoruz. Kolay değil. Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüm, daha değişik olabilirdi.