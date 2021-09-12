Son dakika: Fatih Terim'den bomba sözler! "Şenol Hoca'ya çok ayıp ediyorsunuz"

"YARALAMA VE ACITMA HİÇ HOŞ DEĞİL"

Fatih Terim: "Bu güzel tesisin ismi de Şenol Güneş Tesisleri. Türk futboluna hizmet etmiş bir arkadaşımız. Kazanılır, kaybedilir, beğenilir, beğenilmez. İtibarsızlaştırma, yaralama, acıtma hiç hoş değil. Bunu hak etmedi. Saygıyla anmalı, sevgiyle göndermesini bilmeliyiz."

"ÇOK AYIP EDİYORSUNUZ"

Fatih Terim: "Şenol hoca ve arkadaşlarına çok ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. Bir sakinleşelim ya. Çok ayıp ediyorsunuz. Şenol Hoca yapılan itibarsızlaştırmayı hak etmedi."