SON DAKİKA: Pereira’ya açık açık sordular: Oynatmayacaksan gidelim! ’Galatasaray’ın elinden aldık...’

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Teknik direktör Vitor Pereira ile Fenerbahçe'nin iki yıldızı arasındaki diyalog gündemi salladı. Yaşanan gerginlik Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un araya girmesiyle çözüldü. Bu sezon çok fazla forma şansı giyemeyen Mert Hakan Yandaş, Pereira ile görüşme gerçekleştirdi.
SON DAKİKA: VİTOR PEREİRA'YA NET MESAJ! 'OYNATMAYACAKSAN GİDELİM HOCAM'
Bu sezon birbirinden önemli oyuncuları transfer eden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gündeme geldi! Transferin son günlerinde Mert Hakan Yandaş'ın takımdan ayrılmak istediği ifade edildi.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre transfer sezonunun son 10 gününü gerek transferler gerekse de takımdan ayrılan oyuncular nedeniyle bir hayli hareketli geçiren Fenerbahçe'de ciddi bir krizin hasarsız atlatıldığı öğrenildi.
Gelen bilgilere göre İrfan Can Kahcevi ile Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Pereira'nın yanına giderek "Hocam bizi oynatmayı düşünmüyorsan başka bir takıma gidelim" dediler.
BAŞKAN ALİ KOÇ DEVREYE GİRDİ! 'GALATASARAY'IN ELİNDEN ALDIK...'
Pereira, yönetime "Mert Hakan ayrılabilir" raporu verdi. Devreye giren Başkan Koç, "Biz Mert'i G.Saray'ın elinden aldık. Takımda kalsın" dedi. Koç, İrfan için ise ayrılık defterini açmadan kapattı.
FENERBAHÇE SAHNEYE ÇIKIYOR!
Rossi, Berisha, Meyer ve Crespo göreve hazır. Novak, Pelkas, İfran sakatlığını atlattı. 12 yıl sonra 4'te 4 yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Trabzon'un puan kaybı hanlide 21 hafta sonra zirveye çıkacak.
DAUM'DAN SONRA BİR İLK OLACAK...
Geçen sezon Sivas'a yenilip, şampiyonluğu elinden kaçıran F.Bahçe, bugün rakibini devirip lider olmak istiyor. Bunun için Trabzon'un, G.Saray'a puan kaybetmesi gerekiyor. Sezona 3'te 3'le başlayan sarı lacivertliler, Sivas'ı yenerse 2009'da Daum'la yaptığı lig başlangıcının ardından 12 yıl sonra üst üste 4 maçını da kazanmış olacak.
Trabzon puan kaybederse Kanarya'nın 21 haftalık liderlik özlemi de bitecek. En son geçen sezonun 23. haftasında Hatay'ı mağlup ederek zirveye çıkmışlardı.
FERDI, NAZIM VE SOSA YOK
Fenerbahçe, bugün yeni transferlerinin tamamıyla Sivasspor karşısına çıkacak. Min-Jae Kim, milli takımından herhangi bir problemi olmadan döndü.
Rossi, Berisha, Meyer ve Crespo milli arada antrenmanlara katılarak takıma alıştı. Teknik direktör Pereira'nın bu isimlerin tamamını maç kadrosuna alması bekleniyor.
Sakatlıklarını atlatan Novak, Pelkas ve İrfan Can görev yapabilecek. Sakat Ferdi, Nazım ve Sosa ise yok.