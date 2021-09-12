Son dakika: Vitor Pereira ilk peşinde! Fenerbahçe’de Rossi ve Berisha sahaya çıkıyor...

VİTOR PEREİRA DAUM'DAN SONRA İLK PEŞİNDE!
Sezona 3'te 3'le başlayan Fenerbahçe, Sivas'ı yenerse 2009'da Daum'la yaptığı lig başlangıcının ardından 12 yıl sonra üst üste 4 maçını da kazanmış olacak.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Altay Bayındır, Min Jae, Serdar Aziz, Tisserand, Luiz Gustavo, Zajc, Osayi, Muhammed, Rossi, Mesut Özil, Berisha
Yeni transferlerden Meyer, Crespo, Çağtay ve Burak Kapacak da yedekler arasında yer aldı. Atilla Szalai de bu sezon ilk kez yedek kulübesinde yer alacak.
YEDEKLER: Berke Özer, Meyer, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Arda, İrfan Can Kahveci, Crespo, Çağtay, Szalai, Burak Kapacak
Sivasspor'un da ilk 11'i belli oldu: Muammer, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Cofıe, Hakan, Fajr, Pedro, Gradel, Yatabare
VİTOR PEREİRA'DAN SZALAİ VE VALENCİA SÖZLERİ!
'Milli takım araları her zaman özeldir. Birçok oyuncu milli takıma gider, biz de gençlerle çalışmak zorunda kaldık. Yeni gelen oyunculara oyun planımızı anlattık. Takımdaki herkesin hazır olması için elimizden geleni yapıyoruz. Szalai 9 günde 3 maç oynadı. Haliyle yorgunluk var, sakatlık olmaması adına oyuncuları korumamız gerekiyor. Enner de aynı şekilde uzun bir yolculuktan sonra geldi. Sakat olan oyuncularımız yeni yeni idmanlara çıkmaya başladı. Önümüzde bir de Avrupa Ligi maçı var, sakatlıkları engellemeliyiz. Baskılı ve yoğun bir oyun oynuyoruz. '