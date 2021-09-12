Son dakika: Vitor Pereira ilk peşinde! Fenerbahçe’de Rossi ve Berisha sahaya çıkıyor...

VİTOR PEREİRA'DAN SZALAİ VE VALENCİA SÖZLERİ!

'Milli takım araları her zaman özeldir. Birçok oyuncu milli takıma gider, biz de gençlerle çalışmak zorunda kaldık. Yeni gelen oyunculara oyun planımızı anlattık. Takımdaki herkesin hazır olması için elimizden geleni yapıyoruz. Szalai 9 günde 3 maç oynadı. Haliyle yorgunluk var, sakatlık olmaması adına oyuncuları korumamız gerekiyor. Enner de aynı şekilde uzun bir yolculuktan sonra geldi. Sakat olan oyuncularımız yeni yeni idmanlara çıkmaya başladı. Önümüzde bir de Avrupa Ligi maçı var, sakatlıkları engellemeliyiz. Baskılı ve yoğun bir oyun oynuyoruz. '