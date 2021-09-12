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Giriş Tarihi: 12.9.2021 22:32 Son Güncelleme: 12.9.2021 22:36

Uğurcan Çakır'dan Abdülkadir Ömür'e destek açıklaması!

Uğurcan Çakır’dan Abdülkadir Ömür’e destek açıklaması!

Süper Lig'de sezonun ilk büyük maçında Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün ilk yarıdaki performansı sebebiyle oyundan alındıktan sonra yuhalanması maça damga vuran olay oldu. Maçın ardından açıklama yapan kaleci Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür'e destek flaş bir açıklamada bulundu.

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Bu sezonun ilk derbisinde karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Galatasaray gol düellosu yaşadı. Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve maç 2-2 sona erdi. Galatasaray'ın gollerini Emre Kılınç atarken Trabzonspor'un gollerini Cornelius ve Nwakaeme attı.

MAÇA DAMGA VURAN OLAY

Maça ilk 11'de başlayan ve Trabzonspor formasıyla 100. maçına çıkan Abdülkadir Ömür ilk yarıda yaptığı top kayıpları sebebiyle taraftardan büyük tepki gördü. 37. dakikada oyundan alınan Abdülkadir Ömür, Trabzonspor taraftarı tarafından ıslıklanarak yuhalandı. Oyuncu daha sonra yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN ABDÜLKADİR AÇIKLAMASI: TARAFTARLARA İŞARET ETTİM

Maçın ardından açıklamalarda bulunan kaleci Uğurcan Çakır, Abdülkadir'in yaşadığı olayla ilgili flaş açıklama yaptı. Uğurcan Çakır, "Abdülkadir'e gösterilen tepkiyi doğru bulmadım. Bu formayı giyen her oyuncu çok değerli. Taraftarlara alkışlamaları için hareket yaptım hatta." dedi.

OYUNCULAR YEDEK KULÜBESİNDE ABDÜLKADİR'E DESTEK VERMEYE GELDİ

Trabzonsporlu oyuncular, ilk yarı bittikten sonra yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamayan Abdülkadir Ömür'e destek verdi. Oyuncuya Galatasaraylı Taylan Antalyalı da destek verdi.

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Uğurcan Çakır'dan Abdülkadir Ömür'e destek açıklaması!
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