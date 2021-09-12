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Giriş Tarihi: 12.9.2021

Valencia son düzlükte!

Valencia son düzlükte!
F.Bahçe taraftarının sevgilisi Enner Valencia, Sivasspor maçı öncesindeki son antrenmana katıldı. Ekvador Milli Takımı kampından dönen ve mesafe dolayısıyla dün akşamki son idmana yetişebilen 31 yaşındaki oyuncunun herhangi bir yorgunluğunun bulunmadığı ve maç kadrosuna alınmasının planlandığı kaydedildi. Ancak ilk 11'de yer almayacak, gidişata göre oyuna sürülecek. Ekvadorlu yıldız, forma giydiği 2'si Süper Lig, 1'i Avrupa Ligi olmak üzere 3 maçta 5 gol kaydetti.

SİNAN GÜMÜŞ KENDİNİ SAVUNDU
KADRO dışı bırakılan ve transfer tekliflerini reddettiği için büyük eleştiri alan Sinan Gümüş, sosyal medya hesabından kendini savundu: "Sadece maddiyatı ön planda tutan biri olsaydım, Genoa'da bana sunulan son derece cazip şartları bir kenara bırakmaz, hayatıma orada devam ederdim. Hiçbir zaman kendimi Fenerbahçe'den büyük görmedim. Kendimi hazır tutacağım. İhtiyaç halinde hizmet etmeye hazır olacağım."

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Valencia son düzlükte!
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