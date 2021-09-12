Yeni F.Bahçe huzura çıkıyor

Rossi, Berisha, Meyer ve Crespo göreve hazır. Novak, Pelkas, İfran sakatlığını atlattı. 12 yıl sonra 4’te 4 yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Trabzon’un puan kaybı hanlide 21 hafta sonra zirveye çıkacak
Geçen sezon Sivas'a yenilip, şampiyonluğu elinden kaçıran F.Bahçe, bugün rakibini devirip lider olmak istiyor. Bunun için Trabzon'un, G.Saray'a puan kaybetmesi gerekiyor. Sezona 3'te 3'le başlayan sarılacivertliler, Sivas'ı yenerse 2009'daDaum'la yaptığı lig başlangıcının ardından 12 yıl sonra üst üste 4 maçını da kazanmış olacak. Trabzon puan kaybederse Kanarya'nın 21 haftalık liderlik özlemi de bitecek. En son geçen sezonun 23.haftasında Hatay'ı mağlupederek zirveye çıkmışlardı.
FERDI, NAZIM VE SOSA YOK Fenerbahçe, bugün yeni transferlerinin tamamıyla Sivasspor karşısına çıkacak. Min-Jae Kim, milli takımındanherhangi bir problemi olmadandöndü. Rossi, Berisha, Meyer ve Crespo milli arada antrenmanlara katılarak takıma alıştı. Teknik direktör Pereira'nın bu isimlerin tamamını maç kadrosuna alması bekleniyor. Sakatlıklarını atlatan Novak, Pelkas ve İrfan Can görev yapabilecek. Sakat Ferdi,Nazım ve Sosa ise yok.
SİVAS'I YENMEYİ UNUTTU! F.BAHÇE son 3 sezonda rakibini sadece 1 kez yendi. (2018-19 /2-1). İki maç berabere biterken, 3 karşılaşmayı Yiğidolar kazandı. Geçen sezon deplasmandan 1-1'lik beraberlikle dönmüş, Kadıköy'de 2-1 mağlupolup, şampiyonluğukaçırmıştı.