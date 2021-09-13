13 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! Sağlık Bakanlığı 13 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat rakamları

13 Eylül korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı son dakika olarak Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılmaya devam ediliyor. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları 13 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorusu aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Eylül korona tablosu verileri Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden henüz duyurulmadı. Bakan Koca Twitter hesabından güncel korona tablosu verileri açıklandığında burada olacak…
VAKA SAYISI: 21 bin 352
VEFAT SAYISI: 243
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 616
VAKA SAYISI: 22 bin 923
VEFAT SAYISI: 259
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 144
VAKA SAYISI: 23 bin 562
VEFAT SAYISI: 214
İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 083
VAKA SAYISI: 23 bin 846
VEFAT SAYISI: 257
İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 322
VAKA SAYISI: 23 bin 914
VEFAT SAYISI: 262
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 103