Alanyaspor 3 puan peşinde

SÜPER Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, lige verilen milli aranın ardından 4. hafta maçında bugün Giresunspor'u Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda konuk edecek. Ligdeki kötü gidişata dur demek isteyen turuncu yeşilli ekip, ligin puansız ekiplerinden olan Giresunspor'u sahasında mağlup etmek istiyor.

Yeni Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde hazırlıklarını dün tamamlayarak tesislerde kampa giren Aytemiz Alanyaspor'da hedefı ise sahadan 3 puanla ayrılmak. Başakşehir galibiyetinin ardından farklı Altay ve Hatayspor mağlubiyetleri alan Aytemiz Alanyaspor, taraftarları önünde oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılarak moral bularak ve taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Kritik mücadele öncesi Aytemiz Alanyaspor'da kırmızı kart cezalısı kaptan Efecan Karaca dışında eksik bulunmuyor. Konuk ekip Giresunspor'un ise Alanya'ya tam kadro olarak geldiği bildirildi.

Alanyaspor'un sağ bak oyuncusu Juanfran 33 yaşına girdi Jaunfran'ın doğum günü kutlaması antrenman öncesinde sahada hazırlanan pastayla kutlandı.