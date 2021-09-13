Altın fiyatları ne kadar? 14 Eylül Bugün Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı rakamlar!

Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Dolar kuru üzerindeki ani hareketlilikten dolayı yatırımlarını sarı metal üzerinden yapmak isteyenler altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Tam bu noktada Cumhuriyet, gram ve çeyrek fiyatları sorgulanıyor. Peki 14 Eylül 2021 Bugün Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı rakamlar son dakika!
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 438,09
SATIŞ: 455,04
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.190,00
SATIŞ: 3.245,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.116,86
SATIŞ: 3.178,30
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.578,00
SATIŞ: 1.601,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.228,00
SATIŞ: 3.277,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 789,00
SATIŞ: 800,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 485,39
SATIŞ: 485,47
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