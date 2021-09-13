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Giriş Tarihi: 14.9.2021 06:27

Altın fiyatları ne kadar? 14 Eylül Bugün Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı rakamlar!

Altın fiyatları ne kadar? 14 Eylül Bugün Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı rakamlar!

Altın fiyatları üzerindeki canlı ve güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci iş gününde sarı metal alım satımı yapmak isteyenler Kapalıçarşı’da canlı rakamları sorguluyor. Piyasalardaki hareketlilik bugünde devam ederken gram fiyatının 500 TL’nin altında olması dikkat çekiyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? 14 Eylül Bugün Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlarda son durum

Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Dolar kuru üzerindeki ani hareketlilikten dolayı yatırımlarını sarı metal üzerinden yapmak isteyenler altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Tam bu noktada Cumhuriyet, gram ve çeyrek fiyatları sorgulanıyor. Peki 14 Eylül 2021 Bugün Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı rakamlar son dakika!

ALTIN FİYATLARI CANLI 14 EYLÜL 2021

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 438,09

SATIŞ: 455,04

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.190,00

SATIŞ: 3.245,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.116,86

SATIŞ: 3.178,30

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.578,00

SATIŞ: 1.601,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.228,00

SATIŞ: 3.277,00

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 789,00

SATIŞ: 800,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 485,39

SATIŞ: 485,47

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Altın fiyatları ne kadar? 14 Eylül Bugün Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı rakamlar!
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