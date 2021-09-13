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Giriş Tarihi: 13.9.2021 15:59 Son Güncelleme: 13.9.2021 16:37

Ampute Milli Takımı, Gürcistan'a gol yağdırdı!

AA
Ampute Milli Takımı, Gürcistan’a gol yağdırdı!

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 10-0 yendi. Milliler, ikinci maçında 15 Eylül Çarşamba günü TSİ 17.00'de İtalya ile karşılaşacak.

Milli takım, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan ile karşılaştı. Garbarnia Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan milliler, 3, 13. ve 24. dakika Ömer Güleryüz, 8. dakikada Kemal Güleş, 15. ve 21. dakikada Serkan Dereli'nin golleriyle ilk yarıyı 6-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da atak oyununu sürdüren milliler, 29. dakikada Serkan Dereli, 33. dakika Okan Şahiner, 37. dakikada Ömer Güleryüz ve 47. dakikada Fatih Şentürk'ün golleriyle maçı 10-0 kazandı.

Milliler, ikinci maçını 15 Eylül Çarşamba günü TSİ 17.00'de İtalya ile oynayacak.

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Ampute Milli Takımı, Gürcistan'a gol yağdırdı!
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