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Giriş Tarihi: 13.9.2021 14:16

AÖF kayıt yenileme tarihleri 2021: Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AÖF kayıt yenileme tarihleri 2021: Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerini yakından ilgilendiren AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim gören vatandaşlara yapılan duyuruda kayıtların 8 Ekim'de sona ereceği bildirildi. Açıktan üniversite eğitimlerini devam ettirmek isteyen öğrenciler kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ile ilgili detayları sorguluyor. Peki Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? AÖF kayıt yenileme tarihleri 2021

AÖF kayıt yenileme işlemleri ile ilgili adaylar güncel gelişmeleri merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ve kayıt yenileme işlemlerin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden çevrimiçi olarak yapılacağı biliniyor. Adayların kayıtlarını belli tarihler aralığında yapması gerekiyor. Peki Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? AÖF kayıt yenileme tarihleri 2021!

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2021!

AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül saat 09:00'da başlayacak ve 8 Ekim saat 17:00'de sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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AÖF kayıt yenileme tarihleri 2021: Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
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