AÖF kayıt yenileme tarihleri 2021: Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2021!

AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül saat 09:00'da başlayacak ve 8 Ekim saat 17:00'de sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.