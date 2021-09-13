Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aslan kaçtı avcı tuttu
Giriş Tarihi: 13.9.2021

Aslan kaçtı avcı tuttu

YUNUS EMRE SEL
Aslan kaçtı avcı tuttu

Fatih Terim'in Halil-Emre Kılınç hamleleri ile rakibine sürpriz yapan G.Saray, Emre Kılınç'ın iki golü ile 2-0 öne geçti. Satrançta hamle sırası Avcı'daydı. İsmail-Abdülkadir'i çıkarıp Yusuf-Trondsen'i alan kurt hoca, Cornelius ve Nwakaeme ile gelen gollerle dengeyi getirdi. İki teknik adam da bir puana hem sevindi hem üzüldü

İlk dakikadan itibaren golü isteyen ve Trabzonspor'a oyunu kendi sahasında kabullendiren sarı-kırmızılı ekip aradığı golü de bireysel hatalar zincirinden buldu. İsmail Köybaşı'nın üst üste hataları orta sahadaki oyun hakimiyetinin tamamen kaybolması sonucunda Galatasaray ikinci golü de baskılı oyunu karşılığında 33'te yine Emre ile attı.
Gol sonrası kâbustan uyanan Abdullah Avcı, iki radikal değişiklikle oyuna müdahale etti. Abdülkadir Ömür ve İsmail'i oyundan alarak Trondsen ve Yusuf Sarı'yı oyuna dahil eden Avcı, nihayet oyunda dengeyi kurdu. İlk yarı bitmeden Cornelius ile farkı bire indirdi, ikinci devrede de Nwakaeme beraberliği getirdi. Maçın kalan dakikalarında ise değişikliklerin oyunun temposunu olumsuz yönde etkilediği görüldü...

BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ GÖSTERDİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, her iki takım için de gel-gitlerin olduğu bir mücadelenin geride kaldığını söyledi. G.Saray'ın geçiş oyunu oynadığına ve son maçlarında gelen gollerin de bu şekilde olduğuna dikkat çeken deneyimli teknik adam, şöyle devam etti: "1 golle şampiyonluğu kaybetmiş, kadrosu gençleşen bir ekip. Bir geçiş takımı. Önde hareketli bir takım. İlk yarıda bireysel olarak ciddi hatalar yaptık. Rakip de bunu cezalandırdı. 4-5 çözüm başlığı vardı, bunları da çalışmıştık. Büyük takım refleksi gösterdik. Değişiklikler doğru cevap verdi. Trabzonspor asla vazgeçmez, bunu da gösterdik. Kazanacak fırsatları da yakaladık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Süre alan oyuncularım genel olarak da doğru yanıtlar verdiler."

İSTATİSTİKLERDE TRABZON FARKI
Gollü maçın istatistiklerinde Trabzonspor ağır bastı… %62 topla oynama oranına ulaşan bordo-mavililer hava toplarında da rakibine %60'a %40'lık üstünlük sağladı. Karadeniz ekibi pas isabetinde %86.8'e %79.5, toplam pasta 513'e 287, ceza sahasına ortada 24'e 14 ve rakip ceza sahasına girişte 33'e 18'lik üstünlük buldu. Rakip yarı sahada pas isabetini %79'a yükselten Avcı'nın talebelerine Terim'in öğrencileri ise %67 isabetle yanıt verebildi.

NWAKAEME 44 YILLIK REKORU KIRDI
Takımının ikinci golünü kaydeden Anthony Nwakaeme, ligde ilk dört maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Daha önce bordo-mavili takım adına bunu başaran tek isim 1976-77 sezonunda Necmi Perekli'ydi.

10
Ligin ilk 4 haftasında 10 puan toplayan Trabzonspor 2004-05 sezonundaki 12 puanlık startının ardından en iyi başlangıcını yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
MasterChef kim elendi? TV8 ile 12 Eylül 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde veda eden isim…
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman ve kaç günde açıklanır? 2021-2022 KYK yurt sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?
SON DAKİKA: Pereira'ya açık açık sordular: Oynatmayacaksan gidelim! 'Galatasaray'ın elinden aldık...'
SON DAKİKA! Galatasaray başladı, Fırtına geri döndü! Trabzon'da nefes kesen derbi...
Pfizer'den son dakika Biontech aşısı itirafı: 'Bu iş yürümeyecek' dedik!
DGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? ÖSYM 2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Android 12 ve One UI 4.0 güncellemesini alacak Samsung cihazlar! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir!
Son dakika: Fatih Terim'den bomba sözler! "Şenol Hoca'ya çok ayıp ediyorsunuz"
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den okullarla ilgili 'koronavirüs' açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslan kaçtı avcı tuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA