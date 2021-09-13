Aslan kaçtı avcı tuttu

Fatih Terim'in Halil-Emre Kılınç hamleleri ile rakibine sürpriz yapan G.Saray, Emre Kılınç'ın iki golü ile 2-0 öne geçti. Satrançta hamle sırası Avcı'daydı. İsmail-Abdülkadir'i çıkarıp Yusuf-Trondsen'i alan kurt hoca, Cornelius ve Nwakaeme ile gelen gollerle dengeyi getirdi. İki teknik adam da bir puana hem sevindi hem üzüldü
İlk dakikadan itibaren golü isteyen ve Trabzonspor'a oyunu kendi sahasında kabullendiren sarı-kırmızılı ekip aradığı golü de bireysel hatalar zincirinden buldu. İsmail Köybaşı'nın üst üste hataları orta sahadaki oyun hakimiyetinin tamamen kaybolması sonucunda Galatasaray ikinci golü de baskılıoyunu karşılığında 33'te yine Emre ile attı.
Gol sonrası kâbustan uyanan Abdullah Avcı, iki radikal değişiklikle oyuna müdahale etti. Abdülkadir Ömür ve İsmail'i oyundan alarak Trondsen ve Yusuf Sarı'yı oyuna dahil eden Avcı, nihayet oyunda dengeyi kurdu. İlkyarı bitmeden Cornelius ile farkı bireindirdi, ikinci devrede de Nwakaeme beraberliğigetirdi. Maçın kalan dakikalarında ise değişikliklerin oyunun temposunu olumsuz yönde etkilediği görüldü...
BÜYÜK TAKIMREFLEKSİ GÖSTERDİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, her iki takım için de gel-gitlerin olduğu bir mücadelenin geride kaldığını söyledi. G.Saray'ın geçiş oyunu oynadığına ve son maçlarında gelen gollerin de bu şekilde olduğuna dikkat çeken deneyimli teknik adam, şöyle devam etti: "1 golle şampiyonluğu kaybetmiş, kadrosu gençleşen bir ekip. Bir geçiş takımı. Önde hareketli bir takım. İlk yarıdabireysel olarak ciddihatalar yaptık. Rakipde bunu cezalandırdı. 4-5 çözüm başlığı vardı, bunları da çalışmıştık. Büyüktakım refleksi gösterdik. Değişikliklerdoğru cevap verdi. Trabzonspor asla vazgeçmez,bunu da gösterdik. Kazanacak fırsatları da yakaladık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Süre alan oyuncularım genel olarak da doğru yanıtlar verdiler."
İSTATİSTİKLERDE TRABZON FARKI
Gollü maçın istatistiklerinde Trabzonspor ağır bastı… %62 topla oynama oranına ulaşan bordo-mavililer hava toplarında da rakibine %60'a %40'lık üstünlük sağladı. Karadeniz ekibi pas isabetinde %86.8'e %79.5, toplam pasta 513'e 287, ceza sahasına ortada 24'e 14 ve rakip ceza sahasına girişte 33'e 18'lik üstünlük buldu. Rakip yarı sahada pas isabetini %79'a yükseltenAvcı'nın talebelerine Terim'in öğrencileri ise %67isabetle yanıt verebildi.
NWAKAEME 44 YILLIK REKORU KIRDI
Takımının ikinci golünü kaydeden Anthony Nwakaeme, ligde ilk dört maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Daha önce bordo-mavili takım adına bunu başaran tek isim 1976-77 sezonunda Necmi Perekli'ydi.
10
Ligin ilk 4 haftasında 10 puan toplayan Trabzonspor 2004-05 sezonundaki 12 puanlık startının ardından en iyi başlangıcını yaptı.