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Giriş Tarihi: 13.9.2021 13:29

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?

12 Eylül Pazar günü tek oturum halinde düzenlenen ATA AÖF yaz okulu sınavının tamamlanmasının ardından sınava katılan adaylar ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Her ders için 30 dakika sınav süresi verilirken bilindiği üzere sınavın değerlendirme aşamasında ise dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor. Bu kapsamda; ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? İşte son bilgiler.

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları hakkında araştırmalar, söz konusu sınava katılım gösteren adaylar tarafından araştırılıyor. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların erişime açılması beklenirken sınav sorularının ve cevaplarının da LMS'ye yüklendiği kurum tarafından duyuruldu. Adaylar 15 Eylül Çarşamba günü belirtilen saat dilimine kadar soru itirazında da bulunabilecekler. Peki; ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 9 Eylül'de yapılan sınavın sonuçları 14 Eylül'de erişime açılmıştı.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Ders başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacaktır.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI YAYINDA

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (15 Eylül 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

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ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?
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