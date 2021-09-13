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Giriş Tarihi: 13.9.2021 11:26

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri, on binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere pandemi süreci ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirmiş, bu durum bankaların kredi paketlerine olan talebi de arttırmıştı. Bu süreçte ise başta devlet bankaları olmak üzere pek çok özel banka uygun fiyatlı kredi paketi imkanı sunuyor. Peki, Bankaların güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranları ile ilgili son durum vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Kredi ihtiyacı olanlar en düşük faiz oranı olan bankayı tercih etmek isterken her banka için oranlar da belli oldu. Başta devlet bankaları olmak üzere pek çok banka dönem dönem uygun fiyatlı kredi paketi açıklıyor. Peki, Bankaların güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

- Tüketici kredisi: 1.59 - Taşıt kredisi: 1.59 - Konut kredisi: 1.37

HALKBANK FAİZ ORANLARI

- İhtiyaç kredisi: 1,63 - Taşıt kredisi: 1,54 - Konut kredisi: 1,38

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

- Konut kredisi: 1.37 - İhtiyaç kredisi: 1.59 - Taşıt kredisi: 1.50

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

- İhtiyaç kredisi: 1.60 - Taşıt kredisi: 1.55 - Ev kredisi: 1.38

TEB FAİZ ORANLARI

- İhtiyaç kredisi: 1.59 - Taşıt kredisi: 1.61 - Konut kredisi: 1.51

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Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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