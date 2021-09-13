Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 14.9.2021 00:53 Son Güncelleme: 14.9.2021 00:53

Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?

Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları kapsamında E Grubu ilk maçında Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. İki dev takımın kıran kırana geçecek olan mücadelesini izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyen futbolseverler Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve maça ilişkin detaylar.

Devler Ligi grup maçları start alıyor. Bu kapsamda İspanya La Liga ekibi Barcelona ile Almanya Bundesliga devlerinden Bayern Münih yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi televizyonlarından takip edecek olanlar Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? sorularına yoğun olarak yanıt arıyor.

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Barcelona - Bayern Münih maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat detayları şöyle;



UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu Barcelona - Bayern Münih karşılaşması 14 Eylül 2021 Salı günü, saat 22:00'da başlayacak. Mücadele Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PERDE AÇILIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.

"Devler Ligi"nde yarın ve 15 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.

C Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde çarşamba günü Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

BUGÜN:

19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)



15 EYLÜL ÇARŞAMBA:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu Ata Demirer gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı? Sürpriz aşkı o kareler ele verdi!
Altın için kritik yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman ve kaç güne açıklanır? İşte tüm detaylar
Gençleri cinsiyetsizliğe sürükleyen tehlike: K-Pop!
KYK yurt fiyatları listesi: 2021-2022 KYK yurt ücretleri ne kadar, yurt depozitosu kaç TL? Yurt ücreti ne zaman ve nasıl ödenir?
Son dakika: Trabzonspor-Galatasaray maçının yankıları sürüyor! O pozisyon ve Fatih Terim için flaş yorum: "Art niyet var..."
İzmir'de facia göz göre göre geliyor!
Son dakika haberi... 13 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik laiklik tartışmalarına noktayı koydu: Korunması gerektiğini düşünüyoruz
Zincir marketlerdeki fiyat farkı 'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Oyunu vatandaş ortaya çıkardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA