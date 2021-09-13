Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Jandarma Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir ve başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 13.9.2021 08:56 Son Güncelleme: 13.9.2021 08:56

EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Jandarma Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir ve başvuru nasıl yapılır?

EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Jandarma Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir ve başvuru nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı’nca bekçi alımı duyuruları yakından takip ediliyor. Çeşitli illerde görevlendirilmek üzere alınacak olan bekçi adaylarından belli şartlar aranıyor. Son olarak EGM 2021 yılı için 10 bin bekçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Tam bu noktada bekçilik şartları, başvuru tarihleri binlerce kişi tarafından araştırılır hale geldi. Peki Bekçi alımı ne zaman? EGM ve PA ile 2021 Bekçi alımı şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır? İşte tüm bilgiler…

Bekçi olmak isteyen adaylar bekçi alımı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bekçi olmanın ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Peki Bekçi alımı ne zaman? EGM ve PA ile 2021 Bekçi alımı şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Eylül ayına girilmesiyle bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.

Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarihler belli olduğunda sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
MasterChef kim elendi? TV8 ile 12 Eylül 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde veda eden isim…
KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman ve kaç günde açıklanır? 2021-2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika: İrfan Can ve Mert Hakan Pereira'ya açık açık sordu! 'Biz onu Galatasaray'ın elinden aldık...'
Son dakika: Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'e flaş sözler! "Milyonların merak ettiği şey..."
Son dakika: Ukraynalı mankenin ölümünde flaş! Ellerini arkadan kelepçeleyip...
DGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır? ÖSYM ile 2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Pfizer'den son dakika Biontech aşısı itirafı: 'Bu iş yürümeyecek' dedik!
SON DAKİKA! Galatasaray başladı, Fırtına geri döndü! Trabzon'da nefes kesen derbi...
Android 12 ve One UI 4.0 güncellemesini alacak Samsung cihazlar! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir!
ARKADAŞINA GÖNDER
EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Jandarma Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir ve başvuru nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA