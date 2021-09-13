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Giriş Tarihi: 13.9.2021 09:29

Beşiktaş Borussia Dortmund maç biletleri ne zaman, bugün mü satışa çıkıyor? Beşiktaş Dortmund ŞL maçı fiyatları ne kadar, kaç TL?

Beşiktaş Borussia Dortmund maç biletleri ne zaman, bugün mü satışa çıkıyor? Beşiktaş Dortmund ŞL maçı fiyatları ne kadar, kaç TL?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu hafta oynanacak olan Beşiktaş Borussia Dortmund müsabakası ile başlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın biletleri ise dün, 2019-2020’de kombinesi olan taraftarların satışına sunuldu. Bilet satışlarının herkese açılacağı gün ise merak ediliyor. Beşiktaş Spor Kulübü resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla bilet fiyatlarını duyurdu. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maç biletleri ne zaman, bugün mü satışa çıkıyor? Beşiktaş Dortmund ŞL maçı fiyatları ne kadar, kaç TL?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl bizi temsil edecek olan temsilcimiz Beşiktaş, turnuvada C grubunda bulunuyor. Beşiktaş'ın grubunda Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon gibi önemli takımlar bulunuyor. Grup aşamasında ilk karşılaşma ise Borussia Dortmund ile Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşma öncesi biletlerin satışa çıkacağı gün ve Beşiktaş Dortmund bilet fiyatları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maç biletleri ne zaman, bugün mü satışa çıkıyor? Beşiktaş Dortmund ŞL maçı fiyatları ne kadar, kaç TL?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND BİLET FİYATLARI NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK, KAÇ LİRA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Borussia Dortmund maçı bilet fiyatları ve tüm detaylar şöyle;

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacağı maçın biletleri 12 Eylül Pazar günü satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri öncelikli grup için 12 Eylül Pazar günü saat 11.00'de satışa çıkacak. 2019-2020 sezonu için kombine bileti olan Beşiktaşlı taraftarlar, biletleri almada öncelik tanınacak.

Biletlerin genel satışına 13 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'den itibaren başlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu kararı gereğince deplasman takımı taraftarlarına bilet satışı yapılmayacak. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında bilet satışıyla ilgili bazı kurallar uygulanacak.

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 490 lira

2. kategori: 450 lira

3. kategori: 390 lira

4. kategori: 375 lira

5. kategori: 325 lira

6. kategori: 295 lira

* 7. kategori: 200 lira

* 8. kategori: 175 lira

* VIP 100: 1.250 lira

* VIP 101-126: 1.100 lira

* 1903 A-E: 1.400 lira

* 1903 B-D: 1.500 lira

* 1903 C: 1.600 lira

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Beşiktaş Borussia Dortmund maç biletleri ne zaman, bugün mü satışa çıkıyor? Beşiktaş Dortmund ŞL maçı fiyatları ne kadar, kaç TL?
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