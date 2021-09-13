UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl bizi temsil edecek olan temsilcimiz Beşiktaş, turnuvada C grubunda bulunuyor. Beşiktaş'ın grubunda Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon gibi önemli takımlar bulunuyor. Grup aşamasında ilk karşılaşma ise Borussia Dortmund ile Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşma öncesi biletlerin satışa çıkacağı gün ve Beşiktaş Dortmund bilet fiyatları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maç biletleri ne zaman, bugün mü satışa çıkıyor? Beşiktaş Dortmund ŞL maçı fiyatları ne kadar, kaç TL?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND BİLET FİYATLARI NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK, KAÇ LİRA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Borussia Dortmund maçı bilet fiyatları ve tüm detaylar şöyle;