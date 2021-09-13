Beşiktaş’a 2 iyi, 1 kötü haber

Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı Borussia Dortmund sınavı öncesi Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, üç önemli futbolcusunu sakatlığa kurban verdi. Vida'nın sağ ayak topuğunda problem olduğu ve yaklaşık 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Hırvat stoperin 28 Eylül'de Ajax ile deplasmanda oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığı ancak forma giyme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

Milli arada sağ arka uyluğundan problem yaşayan ve Yeni Malatyaspor maçında oynamak isteyince Sergen Yalçın tarafından sahaya sürülen Alex Teixeira'nın da eski sakatlığının nüksettiği ve tedavi sürecinin iki hafta kadar süreceği öğrenildi. Ayağına aldığı darbe sonucu maça devam edemeyen N'Koudou'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Fransız yıldız, teknik heyetin görev vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.

WELINTON'A PARTNER ARANIYOR

Bu arada Borussia Dortmund maçında Vida-Welinton tandemi planlayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Hırvat stoperin yokluğunda kimi oynatacağı merak konusu oldu. Yalçın'ın yapılacak taktik idmanın ardından Necip Uysal ile Montero arasında seçim yapacağı öğrenildi. Necip, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 14 ikili mücadelenin 8'inden galibiyetle ayrılırken 3 hava topu kazandı, 4 kez de rakipten top kaptı. Henüz siyah-beyazlı formayı giyemeyen Montero'nun hem sol stoper olması hem de savunmadan paslı çıkışlarda etkisi nedeniyle Necip'e göre bir adım önde olduğu gelen bilgiler arasında...

BATSHUAYI VE PJANIC HAYATA DÖNDÜ

Öte yandan Michy Batshuayi, Yeni Malatyaspor'a karşı iki gole imzasını atarken performansıyla teknik heyeti memnun etti. Son golünü 5 Nisan 2021'de Premier Lig'de Everton'a karşı bulan Belçikalı yıldız, 159 günlük hasretine de son vermiş oldu. Geride kalan sezonda Barcelona ile 30 maça çıkan Miralem Pjanic ise gol ya da asist üretememişti. Kulüp kariyerindeki son skor katkısını 412 gün önce Juventus'ta yapan Boşnak yıldız, Beşiktaş'la sahaya çıktığı ilk karşılaşmada gol pası vererek adeta yeniden doğdu.