Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BİM aktüel ürünler tam listesi yayınlandı! Haftanın BİM 14-17 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var, indirimli ne var?
Giriş Tarihi: 13.9.2021 09:03 Son Güncelleme: 13.9.2021 09:03

BİM aktüel ürünler tam listesi yayınlandı! Haftanın BİM 14-17 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var, indirimli ne var?

BİM aktüel ürünler tam listesi yayınlandı! Haftanın BİM 14-17 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var, indirimli ne var?

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan aktüel listeye göre, Salı ve Cuma günleri büyük indirim yaşanacak. Günde binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan market zinciri teknolojiden çocuk oyuncaklarına varana kadar pek çok alanda ürünü bünyesinde barındırırken aynı zamanda indirimleri ile tüketicilerin zevklerine hitap ediyor. Peki; BİM 14-17 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler tam listesi!

BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Listeye göre; bu hafta BİM'de profesyonel akülü vidalama, şerit metre, çok amaçlı elastik kova, silikon tabancası gibi ürünler yer alırken aynı zamanda musluk başlığı montaj başlığı, kapı pencere bandı, lavabo açma sustası gibi ürünler olacak. Öte yandan; bebek temizleme pamuğu, kulak çubuğu, bebek bakım örtüsü gibi kozmetik ve bebek bakım ürünlerinde de indirim olacak. İşte BİM 14-17 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 14-17 EYLÜL 2021

Bu başlık altından; BİM aktüel ürünler tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

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BİM aktüel ürünler tam listesi yayınlandı! Haftanın BİM 14-17 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var, indirimli ne var?
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