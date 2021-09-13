Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları sorgula ekranı

Bursluluk sınavı sonuçları ile ilgili şu sıralar araştırmalar hız kazandı. 5 Eylül tarihinde sona eren İOKBS sınavının ardından gözler MEB'in resmi sitesinden gelecek açıklamaya çevrildi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 MEB İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları sorgula ekranı