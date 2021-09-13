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Giriş Tarihi: 13.9.2021 09:24

Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları sorgula ekranı

Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları sorgula ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınav sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf düzeyindeki öğrenciler katılım sağladığı İOBKS sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Geçtiğimiz günlerde sınav soruları ve cevaplarının yayınlanmasının ardından gözler bursluluk sınavı sonuçları ile ilgili MEB açıklanmasına çevrildi. Peki Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları sorgula ekranı ve tüm bilgiler…

Bursluluk sınavı sonuçları ile ilgili şu sıralar araştırmalar hız kazandı. 5 Eylül tarihinde sona eren İOKBS sınavının ardından gözler MEB'in resmi sitesinden gelecek açıklamaya çevrildi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 MEB İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları sorgula ekranı

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu. Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

BURSLULUK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bursluluk sınav sonuçları açıklanmadı. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI SORGULA

Bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

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Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları sorgula ekranı
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