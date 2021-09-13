Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Eylül Pazar reyting sonuçları ile yeni sezonun birincisi hangisi oldu? İşte dünün birincisi!
Giriş Tarihi: 13.9.2021 08:24

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Eylül Pazar reyting sonuçları ile yeni sezonun birincisi hangisi oldu? İşte dünün birincisi!

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Eylül Pazar reyting sonuçları ile yeni sezonun birincisi hangisi oldu? İşte dünün birincisi!

12 Eylül Pazar reyting sonuçları diziseverlerin gündeminde yer alıyor. Eylül ayının gelmesiyle birlikte yeni sezon başladı ve dizi sezonu açıldı. Televizyon dizilerini takip edenler, dün akşam yayınlanan dizilerden en çok izlenenin hangisi olduğunu merak ediyor. Dünün reyting sonuçları ile İkimizin Sırrı, İçimizden Biri, Uzak Şehrin Masalı gibi dizilerden hangisi birinci oldu, yeni sezonun birinci olan dizisi hangisi oldu merak ediliyor. İşte dün TOTAL, AB ve ABC1 reytinglerde birinci olan yapım!

Pazar akşamları yayınlanan dizilere bu sezon yenileri eklenirken, sezon finali veren yapımlar da yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam yayınlanan dizilerin izlenme oranını merak edenler, dünün reyting sonuçları açıklandı mı diye araştırıyor. İkimizin Sırrı, İçimizden Biri, Uzak Şehrin Masalı gibi dizilerin yanı sıra yerli ve yabancı filmlerin de ekrana geldiği dün akşamın reytingleri haberimizde. İşte 12 Eylül Pazar reyting sonuçları ile dünün birincisi olan yapım.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Eylül 2021 Pazar günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte dünün birincisi ve reyting sıralaması haberimizde yer alacak.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - MASTERCHEF TÜRKİYE

2 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

3 - KİBAR FEYZO

4 - İKİMİZİN SIRRI

5 - ÇEMBER YOLUN SONUNDAKİ KIZ

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - MASTERCHEF TÜRKİYE

2 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

3 - İKİMİZİN SIRRI

4 - ÇEMBER YOLUN SONUNDAKİ KIZ

5 - NEŞELİ GÜNLER

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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Eylül Pazar reyting sonuçları ile yeni sezonun birincisi hangisi oldu? İşte dünün birincisi!
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