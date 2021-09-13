Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Eylül Pazar reyting sonuçları ile yeni sezonun birincisi hangisi oldu? İşte dünün birincisi!

Pazar akşamları yayınlanan dizilere bu sezon yenileri eklenirken, sezon finali veren yapımlar da yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam yayınlanan dizilerin izlenme oranını merak edenler, dünün reyting sonuçları açıklandı mı diye araştırıyor. İkimizin Sırrı, İçimizden Biri, Uzak Şehrin Masalı gibi dizilerin yanı sıra yerli ve yabancı filmlerin de ekrana geldiği dün akşamın reytingleri haberimizde. İşte 12 Eylül Pazar reyting sonuçları ile dünün birincisi olan yapım.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Eylül 2021 Pazar günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte dünün birincisi ve reyting sıralaması haberimizde yer alacak.