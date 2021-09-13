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Giriş Tarihi: 13.9.2021 16:55 Son Güncelleme: 13.9.2021 17:02

Dünyanın gözleri onların üstünde! Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon onlar damga vuracak

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Dünyanın gözleri onların üstünde! Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon onlar damga vuracak

Kulüpler bazında Avrupa'nın en önemli organizsyonu olan Şampiyonlar Ligi, yarın akşam başlıyor. Cristiano Ronaldo ve Varane transferleriyle bambaşka bir takıma dönüşen Manchester United, 19.45'te Young Boys'a konuk olacak. Yarın akşam İspanya'da muhteşem bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Barcelona ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. The Mirror, Şampiyonlar Ligi'nde özellikle izlenmesi gereken genç oyuncuları sıraladı!

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş, ilk maçında Çarşamba akşamı Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Miralem Pjanic, Alex Teixeira ve Batshuayi transferleriyle sükse yapan siyah beyazlılar ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle izlenmesi gerekenler listesinde dikkat çeken bir isim de var...

Dünyanın gözleri onların üstünde! Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon onlar damga vuracak

Şampiyonlar Ligi yarın akşam başlıyor! Devler Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar sporseverleri bekliyor.

Yarın 19:45'te iki maç var. Sevilla, evinde Salzburg ile karşılaşacak. Diğer 19:45 maçında ise Young Boys, Manchester United'ı ağırlayacak.

Dünyanın gözleri onların üstünde! Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon onlar damga vuracak

BARCELONA YILLAR SONRA İLK KEZ MESSİ'SİZ!

Gecenin dev maçı ise İspanya'da! Barcelona, Alman devi Bayern Münih'i konuk ediyor. Lionel Messi ve Antoine Griezmann'ı kaybeden Barcelona, uzun sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde Messi'siz sahaya çıkacak.

Dünyanın gözleri onların üstünde! Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon onlar damga vuracak

BİZİM ÇOCUKLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE! BURAK YILMAZ...

Geçen sezon Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Lille, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılıyor. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın yarın akşam Wolfsburg karşısında ilk 11'de olması bekleniyor. Lille - Wolfsburg maçı 22:00'de başlayacak.

Dünyanın gözleri onların üstünde! Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon onlar damga vuracak

GECENİN DİĞER MAÇLARI ŞÖYLE:

22:00 - VİLLARREAL - ATALANTA

22:00 - MALMÖ - JUVENTUS

22:00 - CHELSEA - ZENİT

Dünyanın gözleri onların üstünde! Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon onlar damga vuracak

İNGİLİZLER DUYURDU! ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ONLARI İZLEYİN...

ANSU FATİ (BARCELONA)

18 yaşındaki Fati, iki sezon önce Barcelona formasıyla ilk maçına çıktı. Geçen sezon ciddi bir diz sakatlığı geçiren Fati, bu sezon Barcelona'da 10 numarayı giyecek.

Dünyanın gözleri onların üstünde! Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon onlar damga vuracak

RYAN GRAVENBERCH (AJAX)

Hollanda futbolu yıldız çıkarmaya devam ediyor. 19 yaşındaki Ryan Gravenberch, Ajax forması giyiyor. Surinam asıllı oyuncu Ajax formasıyla çıktığı 65 maçta 10 gol kaydetti.

Dünyanın gözleri onların üstünde! Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon onlar damga vuracak

İki Hollanda şampiyonluğu dahil olmak üzere dört kupa kazanan Gravenberch'in önümüzdeki sezon Avrupa'nın dev takımlarından birine transfer olması bekleniyor.

Dünyanın gözleri onların üstünde! Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon onlar damga vuracak

JAMAL MUSİALA (BAYERN MÜNİH)

Daha 18 yaşında olan Musiala Bayern Münih A takımında 11 gol attı.

Dünyanın gözleri onların üstünde! Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon onlar damga vuracak

EDUARDO CAMAVİNGA (REAL MADRİD)

Dünya futbolunun yakın gelecekteki en iyi orta sahalarından biri olması beklenen Camavinga, dün akşam Real Madrid ile çıktığı ilk maçta gol attı.

Dünyanın gözleri onların üstünde! Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon onlar damga vuracak

BRİAN BROBBEY (LEİPZİG)

Hollandalı golcü daha 19 yaşında ve büyük bir potansiyeli var.

Dünyanın gözleri onların üstünde! Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon onlar damga vuracak

NUNO MENDES (PSG)

Genç sol bek geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Sporting Lizbon'da büyük bir başarıya imza attı. Takımının şampiyonluğunda pay sahibi olan genç oyuncu PSG'ye geri döndü.

Dünyanın gözleri onların üstünde! Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon onlar damga vuracak

PEDRİ (BARCELONA)

Hem Barcelona hem de İspanya formasıyla izleyenleri mest eden Pedri, Koeman'ın takımının önemli bir parçası.

Dünyanın gözleri onların üstünde! Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon onlar damga vuracak

YOUSSOUFA MOUKOKO (DORTMUND)

Kamerun doğumlu 16 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Almanya genç takımında da forma giyiyor.

Dünyanın gözleri onların üstünde! Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon onlar damga vuracak

YEREMİ PİNO (VİLLARREAL)

Genç kanat oyuncusu Pino, potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Dünyanın gözleri onların üstünde! Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon onlar damga vuracak

DEJAN KULUSEVSKİ (JUVENTUS)

Makedon bir ailenin çocuğu olarak İspanya'da dünyaya gelen Kulusevski, Juventus'un önemli silahları arasında...

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Dünyanın gözleri onların üstünde! Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon onlar damga vuracak
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