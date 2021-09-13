Dünyanın gözleri onların üstünde! Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon onlar damga vuracak

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş, ilk maçında Çarşamba akşamı Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Miralem Pjanic, Alex Teixeira ve Batshuayi transferleriyle sükse yapan siyah beyazlılar ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle izlenmesi gerekenler listesinde dikkat çeken bir isim de var...
Şampiyonlar Ligi yarın akşam başlıyor! Devler Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar sporseverleri bekliyor.
Yarın 19:45'te iki maç var. Sevilla, evinde Salzburg ile karşılaşacak. Diğer 19:45 maçında ise Young Boys, Manchester United'ı ağırlayacak.
BARCELONA YILLAR SONRA İLK KEZ MESSİ'SİZ!
Gecenin dev maçı ise İspanya'da! Barcelona, Alman devi Bayern Münih'i konuk ediyor. Lionel Messi ve Antoine Griezmann'ı kaybeden Barcelona, uzun sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde Messi'siz sahaya çıkacak.
BİZİM ÇOCUKLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE! BURAK YILMAZ...
Geçen sezon Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Lille, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılıyor. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın yarın akşam Wolfsburg karşısında ilk 11'de olması bekleniyor. Lille - Wolfsburg maçı 22:00'de başlayacak.
GECENİN DİĞER MAÇLARI ŞÖYLE:
22:00 - VİLLARREAL - ATALANTA
22:00 - MALMÖ - JUVENTUS
22:00 - CHELSEA - ZENİT
İNGİLİZLER DUYURDU! ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ONLARI İZLEYİN...
ANSU FATİ (BARCELONA)
18 yaşındaki Fati, iki sezon önce Barcelona formasıyla ilk maçına çıktı. Geçen sezon ciddi bir diz sakatlığı geçiren Fati, bu sezon Barcelona'da 10 numarayı giyecek.
RYAN GRAVENBERCH (AJAX)
Hollanda futbolu yıldız çıkarmaya devam ediyor. 19 yaşındaki Ryan Gravenberch, Ajax forması giyiyor. Surinam asıllı oyuncu Ajax formasıyla çıktığı 65 maçta 10 gol kaydetti.
İki Hollanda şampiyonluğu dahil olmak üzere dört kupa kazanan Gravenberch'in önümüzdeki sezon Avrupa'nın dev takımlarından birine transfer olması bekleniyor.
EDUARDO CAMAVİNGA (REAL MADRİD)
Dünya futbolunun yakın gelecekteki en iyi orta sahalarından biri olması beklenen Camavinga, dün akşam Real Madrid ile çıktığı ilk maçta gol attı.
BRİAN BROBBEY (LEİPZİG)
Hollandalı golcü daha 19 yaşında ve büyük bir potansiyeli var.
NUNO MENDES (PSG)
Genç sol bek geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Sporting Lizbon'da büyük bir başarıya imza attı. Takımının şampiyonluğunda pay sahibi olan genç oyuncu PSG'ye geri döndü.
PEDRİ (BARCELONA)
Hem Barcelona hem de İspanya formasıyla izleyenleri mest eden Pedri, Koeman'ın takımının önemli bir parçası.
YOUSSOUFA MOUKOKO (DORTMUND)
Kamerun doğumlu 16 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Almanya genç takımında da forma giyiyor.
YEREMİ PİNO (VİLLARREAL)
Genç kanat oyuncusu Pino, potansiyeliyle dikkat çekiyor.
DEJAN KULUSEVSKİ (JUVENTUS)
Makedon bir ailenin çocuğu olarak İspanya'da dünyaya gelen Kulusevski, Juventus'un önemli silahları arasında...