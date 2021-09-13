Dünyanın gözleri onların üstünde! Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon onlar damga vuracak

Kulüpler bazında Avrupa'nın en önemli organizsyonu olan Şampiyonlar Ligi, yarın akşam başlıyor. Cristiano Ronaldo ve Varane transferleriyle bambaşka bir takıma dönüşen Manchester United, 19.45'te Young Boys'a konuk olacak. Yarın akşam İspanya'da muhteşem bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Barcelona ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. The Mirror, Şampiyonlar Ligi'nde özellikle izlenmesi gereken genç oyuncuları sıraladı!

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş, ilk maçında Çarşamba akşamı Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Miralem Pjanic, Alex Teixeira ve Batshuayi transferleriyle sükse yapan siyah beyazlılar ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle izlenmesi gerekenler listesinde dikkat çeken bir isim de var...