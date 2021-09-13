Emre Kılınç ilk kez duble yaptı

Mücadelenin ilk yarısında bulduğu iki golle takımını 2-0'a taşıyan Emre Kılınç kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki gol birden kaydetti.
SONUNU GETİREMİYOR!
Sarı-kırmızılılar son iki haftada birer puan alırken bir türlü skoru koruyamadı. Milli ara öncesinde Kasımpaşa karşısında 2-0 öne geçen Cimbom 2-2'ye razı olurken Trabzon deplasmanında da aynı kaderi yaşadı.
CİCALDAU: MUTLU DEĞİLİZ
Sarı-kırmızılıların Rumen oyuncusu Cicaldau üzgün olduklarını söyledi: "Sonuçtan mutlu değiliz. Hagi ve Popescu, büyük efsaneler. Karşılaştırma yapmak için çok erken. Ben de kulüp için elimden gelenin en iyisini yapıp onlar gibi olmaya çalışacağım."