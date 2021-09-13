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Giriş Tarihi: 13.9.2021

Fatih Terim, Şenol Güneş’e sahip çıktı: Güneş’e ayıp ettiniz

MEHMET ÖZCAN
Fatih Terim, Şenol Güneş’e sahip çıktı: Güneş’e ayıp ettiniz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şenol Güneş’e sahip çıktı: “Şenol hoca bu ülkeye hizmet etti. Herkesten fazla üstelik. Yanlış yaptı, doğru yaptı, eyvallah. Sevapları daha fazladır. Bir sakinleşin ya! Hani biz bitti demeden bitmezdi”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor karşılaşması sonrası A Milli Takım ile yollarını ayıran Şenol Güneş'e destek verdi. İşte Terim'in açıklamaları:
Şenol Güneş bu ülkeye hizmet etti. Herkesten fazla üstelik. Yanlış yaptı, doğru yaptı, eyvallah. Sevapları daha fazladır. Bu nedir yani! İstenmek nasıl doğalsa 'Allah'a ısmarladık' da doğaldı.

GEBERTTİNİZ, ÖLDÜRDÜNÜZ
Şenol hocaya çok ayıp ediyorsunuz! 4 tane maç var. İddiamız var. Gidebilir miyiz, evet! Norveç'i burada yenince play-off falan bir şeyler yakalayabiliriz.
Şenol da ben de Ay-Yıldız'ı yıllarca göğsümüzde onurla taşıdık. Sonra hoca olarak taşıdık. Bizden daha çok kim isteyebilir. İşin teknik, ekonomik tarafı. Geberttiniz, öldürdünüz. Bir sakinleşin ya! 4 maç var! Daha durun ya, hakem düdüğü çalmadı daha. Hani biz bitti demeden bitmezdi. Tam zamanı şimdi arkadaşlar! Lütfen...

FORMA KOLAY OLMAYACAK
Terim, takımı hakkında ise şöyle konuştu: "2-0'la giremiyoruz bir türlü soyunma odasına! Yakında onu da becereceğiz inşallah... Hayatları boyunca birbirlerini görmemiş oyuncuların aynı hedefe yönelmeleri için çok çalışmaları gerekiyor. Ayrı diller, ayrı ırklar... Bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler, yoksa forma kolay olmayacak."

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Fatih Terim ile Abdullah Avcı 9. kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Terim 3, Avcı ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 4 maç ise beraberlikle tamamlandı.

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Fatih Terim, Şenol Güneş’e sahip çıktı: Güneş’e ayıp ettiniz
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