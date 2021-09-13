Fatih Terim, Şenol Güneş’e sahip çıktı: Güneş’e ayıp ettiniz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şenol Güneş’e sahip çıktı: “Şenol hoca bu ülkeye hizmet etti. Herkesten fazla üstelik. Yanlış yaptı, doğru yaptı, eyvallah. Sevapları daha fazladır. Bir sakinleşin ya! Hani biz bitti demeden bitmezdi”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor karşılaşması sonrası A Milli Takım ile yollarını ayıran Şenol Güneş'e destek verdi. İşteTerim'in açıklamaları:
Şenol Güneş bu ülkeye hizmet etti. Herkesten fazla üstelik. Yanlış yaptı, doğru yaptı, eyvallah. Sevapları daha fazladır. Bu nedir yani! İstenmeknasıl doğalsa 'Allah'a ısmarladık'da doğaldı.
GEBERTTİNİZ, ÖLDÜRDÜNÜZ
Şenol hocaya çok ayıp ediyorsunuz! 4 tane maç var. İddiamızvar. Gidebilir miyiz, evet! Norveç'i burada yenince play-off falan bir şeyler yakalayabiliriz.
Şenol da ben de Ay-Yıldız'ı yıllarca göğsümüzde onurla taşıdık. Sonra hoca olarak taşıdık. Bizden daha çok kim isteyebilir. İşin teknik, ekonomik tarafı. Geberttiniz, öldürdünüz. Bir sakinleşin ya! 4 maç var! Daha durun ya, hakem düdüğü çalmadı daha. Hani biz bitti demedenbitmezdi. Tam zamanışimdi arkadaşlar! Lütfen...
FORMA KOLAY OLMAYACAK
Terim, takımı hakkında ise şöyle konuştu: "2-0'la giremiyoruzbir türlü soyunma odasına!Yakında onu da becereceğizinşallah... Hayatları boyuncabirbirlerini görmemiş oyuncularınaynı hedefe yönelmeleriiçin çok çalışmaları gerekiyor.Ayrı diller, ayrı ırklar...Bazı arkadaşlarımız daha çabukforma girmeliler, yoksaforma kolay olmayacak."
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Fatih Terim ile Abdullah Avcı 9. kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Terim 3, Avcı ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 4 maç ise beraberlikle tamamlandı.