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Giriş Tarihi: 13.9.2021 07:29 Son Güncelleme: 13.9.2021 07:32

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu! 4 haftada 10 fire verdi

TANER KARAMAN
Fenerbahçe’de sakatlık kabusu! 4 haftada 10 fire verdi

Fenerbahçe sezon başlayalı daha 4 hafta olmasına rağmen toplamda 10 fire verdi. Sivas maçında Tisserand sağ baldırından problem yaşayınca 22’de çıktı. Yeni iyileşen İrfan Can da sol baldırındaki sorun nedeniyle oyuna girdikten 14 dakika sonra kenara gelmek zorunda kaldı. Burnuna ve kafasına darbe alan Serdar Aziz ise oyuna devam etti.

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında hem iki puan hem de iki yıldızını kaybetti. Marcel Tisserand sağ baldırından yaşadığı sakatlık sonrası 22. dakikada kenara geldi. 59. dakikada takıma dahil olan İrfan Can Kahveci de sol baldırındaki problem nedeniyle sadece 14 dakika sahada kaldı.

Sarı-Lacivertlilerde önce burnuna sonra da kafasına darbe alan Serdar Aziz ise oyuna devam etti. Ancak fenalaşınca Fenerbahçe teknik heyeti tarafından kulübeye çağrıldı. Aynı anda İrfan Can'ın yerine Max Meyer'i oyuna sokan Pereira, Serdar'ın yerine de Mert Hakan Yandaş'ı sahaya sürmek istedi.

Ancak Serdar Aziz'in devam edeceğini söylemesi üzerine Mert Hakan kulübede kaldı. Sivas'ın hocası Rıza Çalımbay, Serdar'ın kendisine kafasını vurduğunu ve kusacağını söylediğini belirtirip, "Buna rağmen oyuna devam etti" dedi.

Fenerbahçe'de sezonun ilk dört haftasında sakatlık yaşayan futbolcu sayısı 10'a yükseldi. Bu rakam Trabzonspor'da 9, Beşiktaş'ta 4, Galatasaray'da ise 3 olarak gerçekleşti.

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Bu arada Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayıp 58. dakikada yerini Valencia'ya bırakan Berisha, bu sürede 1 şut çekti, 5 isabetli pas verdi. Yüzde 55 pas başarı yüzdesi sağlarken, 1 kez dripling denemesi yapıp başarılı olamadı.

90 dakika sahada kalan Rossi, maçı 1 isabetsiz şutla tamamladı. Uruguaylı yıldız, 1 kez orta yaparken bunda da isabet bulamadı. Girdiği 6 ikili mücadelenin 4'ünü ise kaybetti.

73. dakikada oyuna dahil olan Max Meyer de 15 kez topla buluşurken girdiği tek ikili mücadeleyi kaybetti. Ayrıca yaptığı 1 dripling denemesi ve 1 orta başarısız oldu.

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Fenerbahçe'de sakatlık kabusu! 4 haftada 10 fire verdi
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