Gheorghe Hagi’nin öğrencisi Türk asıllı Enes Sali, Romanya’da tarihe geçti! Hagi’den büyük övgü...

Maçta takımının son golünü kaydeden Enes Sali, 15 yaş, 6 ay ve 21 günlük olarak Romanya Ligi'nin en genç gol atan futbolcusu oldu.

Kanada doğumlu genç oyuncunun ailesinin Türk kökenlerine sahip olduğu biliniyor. Romanya Türk'lerinden olan Enes Sali, genç yaşında Barcelona'nın da dikkatini çekmiş ve İspanyol ekibinin akademisinde kendini gösterme şansı bulmuştu.