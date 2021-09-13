Gheorghe Hagi’nin öğrencisi Türk asıllı Enes Sali, Romanya’da tarihe geçti! Hagi’den büyük övgü...

Romanya 1. Ligi'nde mücadele eden Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta, sezonun 8. maçında Acadamica Clienceni'yi 5-0 mağlup etti. Karşılaşmada ikinci yarı oyuna dahil olan Türk asıllı Rumen futbolcu Enes Sali, 15 yaşında kariyerinin ilk golünü atarak Romanya futbolunda tarihe geçti.
Maçta takımının son golünü kaydeden Enes Sali, 15 yaş, 6 ay ve 21 günlük olarak Romanya Ligi'nin en genç gol atan futbolcusu oldu.
Kanada doğumlu genç oyuncunun ailesinin Türk kökenlerine sahip olduğu biliniyor. Romanya Türk'lerinden olan Enes Sali, genç yaşında Barcelona'nın da dikkatini çekmiş ve İspanyol ekibinin akademisinde kendini gösterme şansı bulmuştu.
Daha sonra Gheorghe Hagi'nin isteğiyle Romanya'ya gelen oyuncu, futbol kariyerini ülkesinde sürdürüyor.
Farul Constanta'nın hocası Hagi, maçın ardından Enes Sali için övgü dolu sözlerde bulundu.
Gheorghe Hagi, "Enes Sali hakkında çok güzel şeyler duyacaksınız. Çok yetenekli bir oyuncu. Onun kadar yeteneklisini bulmak hiç kolay değil." diye konuştu.