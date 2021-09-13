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Giriş Tarihi: 13.9.2021 19:57 Son Güncelleme: 13.9.2021 20:15

Giresunspor, Alanyaspor deplasmanında! Zorlu maç başladı...

Giresunspor, Alanyaspor deplasmanında! Zorlu maç başladı...

Süper Lig'in 4. haftasında ligin yeni ekibi Giresunspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayan zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Geçtiğimiz sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor, 2021-2022 sezonuna kötü başladı. Geçtiğimiz hafta Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Alanyaspor, çıkış yakalamak istiyor.

Ligin yeni ekibi Giresunspor'un ise henüz puanı bulunmuyor.

CANLI | Alanyaspor 1-0 Giresunspor

8' Awaziem

Karşılaşmanın canlı anlatımı için tıklayınız...

İLK 11'LER

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Awaziem, Umut, Candeias, Emre Akbaba, Diedhiou, Davidson.

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Douglas, Alexis, Aziz, Flavio, Pelupessy, Serginho, Suleymanov, Diabate, Doukara.

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Giresunspor, Alanyaspor deplasmanında! Zorlu maç başladı...
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