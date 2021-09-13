Giresunspor, Alanyaspor deplasmanında! Zorlu maç başladı...

Geçtiğimiz sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor, 2021-2022 sezonuna kötü başladı. Geçtiğimiz hafta Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Alanyaspor, çıkış yakalamak istiyor.
Ligin yeni ekibi Giresunspor'un ise henüz puanı bulunmuyor.
CANLI | Alanyaspor 1-0 Giresunspor
8' Awaziem
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İLK 11'LER
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Awaziem, Umut, Candeias, Emre Akbaba, Diedhiou, Davidson.
Giresunspor: Onurcan, Zeki, Douglas, Alexis, Aziz, Flavio, Pelupessy, Serginho, Suleymanov, Diabate, Doukara.