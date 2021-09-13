Göztepe’den siftah

İzmir ekibi, Başakşehir karşısında 1-0 geriye düştü ancak pes etmedi. Cherif Ndiaye ile skoru eşitleyen Göztepe, Tijanic’in golüyle mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı
Süper Lig'in galibiyetsiz iki takımının mücadelesinde Göztepe, sahasındaMedipol Başakşehir'i2-1 mağlup etti. Maça iyi başlayan turuncu-lacivertliler, henüz 7. dakikada Deniz Türüç'ün gelişine vuruşuyla golü buldu. İlk yarı 1-0 sona ererken, sarı-kırmızılılar 64'teCherif Ndiaye'nin golüyleeşitliği yakaladı. 83'te ise sahneye David Tijanic çıktı ve Göztepe'ye bu sezonki ilk galibiyetini getiren golü attı. İzmir ekibinin yeni teknik direktörü Nestor El Maestroda ilk maçında 3 puanıalmayı başardı.
KOCAMAN: HAKEM BERBATTI Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman maçın ardından hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na ateş püskürdü: "Tecrübeli hakemlerin yaptığı bir davranış şekli vardır. Oyunun gidişatını faullerle etkilerler. Berbat bir hakemlik yaptı. Maçın son 5 dakikasındauydurma fauller vermeyebaşladı. Maçı bir yerden alıp,diğer tarafa götürdü. Kenardangüldük." Göztepe'nin hocası Nestor El Maestro ise "Defansif olarak daha baskılı oynadık. Rakibin bıraktığı boşluklarda daha çok pozisyon bulduk ve kazandık" dedi.