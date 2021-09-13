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Giriş Tarihi: 13.9.2021

Göztepe’den siftah

Göztepe’den siftah

İzmir ekibi, Başakşehir karşısında 1-0 geriye düştü ancak pes etmedi. Cherif Ndiaye ile skoru eşitleyen Göztepe, Tijanic’in golüyle mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı

Süper Lig'in galibiyetsiz iki takımının mücadelesinde Göztepe, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Maça iyi başlayan turuncu-lacivertliler, henüz 7. dakikada Deniz Türüç'ün gelişine vuruşuyla golü buldu. İlk yarı 1-0 sona ererken, sarı-kırmızılılar 64'te Cherif Ndiaye'nin golüyle eşitliği yakaladı. 83'te ise sahneye David Tijanic çıktı ve Göztepe'ye bu sezonki ilk galibiyetini getiren golü attı. İzmir ekibinin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro da ilk maçında 3 puanı almayı başardı.

KOCAMAN: HAKEM BERBATTI
Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman maçın ardından hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na ateş püskürdü: "Tecrübeli hakemlerin yaptığı bir davranış şekli vardır. Oyunun gidişatını faullerle etkilerler. Berbat bir hakemlik yaptı. Maçın son 5 dakikasında uydurma fauller vermeye başladı. Maçı bir yerden alıp, diğer tarafa götürdü. Kenardan güldük." Göztepe'nin hocası Nestor El Maestro ise "Defansif olarak daha baskılı oynadık. Rakibin bıraktığı boşluklarda daha çok pozisyon bulduk ve kazandık" dedi.

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Göztepe’den siftah
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