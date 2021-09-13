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Giriş Tarihi: 13.9.2021 14:32 Son Güncelleme: 13.9.2021 14:32

GSB kura çekimi ne zaman yapılacak? 2021 GSB kura sonuçları açıklandı mı, personel/işçi alımında son durum nedir?

GSB kura çekimi ne zaman yapılacak? 2021 GSB kura sonuçları açıklandı mı, personel/işçi alımında son durum nedir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 kişiyi bünyesine katacağını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Başvuruların tamamlanması ile birlikte şimdi GSB kura çekimi için tarih bekleniyor. Hal böyle olunca; “GSB kura çekimi ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt aranırken sonrasındaki süreçte ise GSB kura sonuçları açıklanacak. Peki; GSB kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? 2021 GSB kura sonuçları açıklandı mı, personel/işçi alımında son durum nedir? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı hakkında son bilgiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 4 bin 346 kişinin istihdamı için başvurular, geçtiğimiz günlerde alınmıştı. İŞKUR üzerinden ise GSB işçi alımı kura sonuçları açıklanacak. Yayımlanan ilana göre; Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında istihdam sağlanacak. Peki; GSB kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? 2021 GSB kura sonuçları açıklandı mı, personel/işçi alımında son durum nedir?

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İŞKUR tarafından düzenlenecek olan kura çekimi 15 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek. Kuranın yapılacağı yer henüz açıklanmadı ancak ilerleyen günlerde Bakanlık tarafından duyurulacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleşecek.

GSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

GSB HANGİ KADROLARDA VE ŞEHİRLERDE ELEMAN ALINACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayınladığı ilana göre, Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında işe alım yapılacak. Her iki cinsiyetten de istihdam sağlanacağı bilinirken, adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması bekleniyor.

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GSB kura çekimi ne zaman yapılacak? 2021 GSB kura sonuçları açıklandı mı, personel/işçi alımında son durum nedir?
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