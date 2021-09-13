Hakan Çalhanoğlu’nun İnter’i Sampdoria’ya takıldı

İtalya Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter, deplasmandaki Sampdoria engelinde iki puan bıraktı: 2-2. İnter 18'de Dimarco ile kilidi açtı. Ancak Yoshida eşitliği sağladı. 44'te Martinez takımını soyunma odasına üstün götürdü. Sampdoria, Augello (47) ile bir kez daha skoru eşitledi. Milli futbolcumuz Hakan, 11'de başladığımücadelede 68'de yerini Sensi'ye bıraktı fakat oyuna giren isim kısa sürede sakatlanınca 5 oyuncu hakkını erken kullanan İnzaghi'nin takımı, son 20dakikayı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.