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Giriş Tarihi: 13.9.2021

Hakan Çalhanoğlu’nun İnter’i Sampdoria’ya takıldı

Hakan Çalhanoğlu’nun İnter’i Sampdoria’ya takıldı
İtalya Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter, deplasmandaki Sampdoria engelinde iki puan bıraktı: 2-2. İnter 18'de Dimarco ile kilidi açtı. Ancak Yoshida eşitliği sağladı. 44'te Martinez takımını soyunma odasına üstün götürdü. Sampdoria, Augello (47) ile bir kez daha skoru eşitledi. Milli futbolcumuz Hakan, 11'de başladığı mücadelede 68'de yerini Sensi'ye bıraktı fakat oyuna giren isim kısa sürede sakatlanınca 5 oyuncu hakkını erken kullanan İnzaghi'nin takımı, son 20 dakikayı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

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Hakan Çalhanoğlu’nun İnter’i Sampdoria’ya takıldı
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