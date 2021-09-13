Hatayspor durmuyor

Bordo-beyazlılar 5-0’lık Alanya galibiyetinin ardından Rizespor’u da yıktı. Karadeniz deplasmanında Diouf’un golüyle öne geçen Atakaş Hatayspor, El Kaabi ile fişi çekti
Süper Lig'de ilk iki maçını kazanamayan ve 3. hafta Alanyaspor'u 5-0 yenerek kendine gelen Atakaş Hatayspor, dün de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarı golsüz eşitlikle geçilirken 81. dakikada Adekugbe'nin soldanortasını Diouf kafayla ağlaragönderdi: 1-0. 89'da ise sahneyeAyoub El Kaabi çıktı. 28 yaşındakiforvet, kaleciden dönen vuruşunutamamladı ve maç konuk ekibin2-0'lık galibiyeti ile sona erdi.
'OYUN KURDURMADIK'
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, milli arada doğru bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Erdoğan, "Rakibimiz savunmadan çıkarken oyun kurmasına izin vermedik. Oyuncularım doğru oynadı. Takımın tümünü tebrik ediyorum" dedi.