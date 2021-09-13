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Giriş Tarihi: 13.9.2021

Hatayspor durmuyor

Hatayspor durmuyor

Bordo-beyazlılar 5-0’lık Alanya galibiyetinin ardından Rizespor’u da yıktı. Karadeniz deplasmanında Diouf’un golüyle öne geçen Atakaş Hatayspor, El Kaabi ile fişi çekti

Süper Lig'de ilk iki maçını kazanamayan ve 3. hafta Alanyaspor'u 5-0 yenerek kendine gelen Atakaş Hatayspor, dün de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarı golsüz eşitlikle geçilirken 81. dakikada Adekugbe'nin soldan ortasını Diouf kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 89'da ise sahneye Ayoub El Kaabi çıktı. 28 yaşındaki forvet, kaleciden dönen vuruşunu tamamladı ve maç konuk ekibin 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

'OYUN KURDURMADIK'
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, milli arada doğru bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Erdoğan, "Rakibimiz savunmadan çıkarken oyun kurmasına izin vermedik. Oyuncularım doğru oynadı. Takımın tümünü tebrik ediyorum" dedi.

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Hatayspor durmuyor
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