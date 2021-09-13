Hazır bulunuşluk sınavı ne zaman yapılacak, kimler girecek? Hazır bulunuşluk sınavı nedir, hangi sınıflar için yapılıyor?

İstanbul genelinde düzenlenecek olan hazır bulunuşluk sınavı veli ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ortaokul ve lise öğrencilerinin (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) katıldığı sınavın ilanı; "Hazır bulunuşluk sınavı ne zaman yapılacak, kimler girecek?" sorularını doğurdu. Sınavla ilgili araştırmalar arasında hazır bulunuşluk sınavı nedir ve hangi sınıflar için yapılıyor gibi sorular da yer alıyor. İşte sınav hakkında yapılan son açıklamalar.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NEREDE YAPILACAK?

MEB hazır bulunuşluk sınavı EBA sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu uygulama ile öğrencilerin seviyeleri tespit edilirken, öğretmenlerin eğitim sürecini daha sağlıklı planlaması ve eğitim süreciyle ilgili geri bildirimin daha hızlı alınması sağlanıyor.