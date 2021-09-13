Koronavirüsle mücadele sürecinde uygulanan İnaktif ve mRNA aşıları ile ilgili araştırmalar son günlerde hız kazandı. Vatandaşlar, İnaktif ve mRNA aşılar nelerdir, hangileri, farkları neler gibi sorulara yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaştığı açıklama ile BioNTech ve Sinovac hangi tür aşı sorusu yanıt buldu. MRNA ve İnaktif aşı nedir sorusunun yanıtı haberimizde.

İNAKTİF AŞI NEDİR?

İnaktif aşılar, etkisizleştirilmiş virüsleri içeren ve bu yolla bağışıklık yanıtı oluşturmayı hedefleyen aşılardır. Bu aşı türü kişiyi hasta etmez ancak bağışıklık sistemini uyararak antikor oluşturacak özelliğe sahiptir. Bu aşılar, fiziksel ya da kimyasal yöntemlerle öldürülmüş mikroorganizmaları içerir.