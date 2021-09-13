İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek? 13 Eylül elektrik kesintisi sorgulama ekranı AYEDAŞ – BEDAŞ ile güncel kesintiler

AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından elektriğin sağlandığı İstanbul'da, altyapı iyileştirme çalışmaları ve arıza onarımı amacıyla birtakım kesintiler yaşanıyor. Bazı ilçelerde tüm gün süren bu kesintiler, vatandaşların "İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?" sorusuyla araştırma yapmasına sebep oluyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ; vatandaşın yaşayacağı mağduriyeti önlemek adına güncel kesintiler ve arızaların duyurusunu internet sitesi üzerinden yapıyor. İşte 13 Eylül elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

13 EYLÜL PAZARTESİ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Güncel elektrik kesintilerine aşağıdan ulaşabilir, kesinti ve arıza sorgulamak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.