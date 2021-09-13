İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek? 13 Eylül elektrik kesintisi sorgulama ekranı AYEDAŞ – BEDAŞ ile güncel kesintiler

AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından elektriğin sağlandığı İstanbul'da, altyapı iyileştirme çalışmaları ve arıza onarımı amacıyla birtakım kesintiler yaşanıyor. Bazı ilçelerde tüm gün süren bu kesintiler, vatandaşların "İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?" sorusuyla araştırma yapmasına sebep oluyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ; vatandaşın yaşayacağı mağduriyeti önlemek adına güncel kesintiler ve arızaların duyurusunu internet sitesi üzerinden yapıyor. İşte 13 Eylül elektrik kesintisi sorgulama ekranı!
Güncel elektrik kesintilerine aşağıdan ulaşabilir, kesinti ve arıza sorgulamak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.
KADIKÖY
13:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: BETÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: FAİKBEY MESCİDİ
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: PROF. ALİ NİHAT TARLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TARİKİ HAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KAHRAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BOSTAN
BEYKOZ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 41
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 48
SULTANBEYLİ
10:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: MASLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: MESCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ABDULBAKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ADAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: DOĞUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAKUPHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: KAFKAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ANAYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ZEHRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ARAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ORUÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BOSNA
ATAŞEHİR
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: IHLAMUR AĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SAĞLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DESTAN
KARTAL
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: GÜRSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KİRAZÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ŞEHİT DURSUN KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KUYULU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: HIZIRREİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ARDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BAŞARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BLOKEVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YEŞİLÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAŞAR DOĞU
AVCILAR
MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, BAKRAÇ, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, ÇETİN sk bölgelerinde 13/09/2021 10:00:00 - 13/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÖKTEPE sk bölgelerinde 13/09/2021 09:00:00 - 13/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA, BAŞLIK, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, PEKER, SAYDAM, TÖREN sk bölgelerinde 13/09/2021 09:00:00 - 13/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ