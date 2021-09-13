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Giriş Tarihi: 13.9.2021 08:00

İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek? 13 Eylül elektrik kesintisi sorgulama ekranı AYEDAŞ – BEDAŞ ile güncel kesintiler

İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek? 13 Eylül elektrik kesintisi sorgulama ekranı AYEDAŞ – BEDAŞ ile güncel kesintiler

Bugün İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası’nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri meydana gelecek. Bazıları geçtiğimiz saatlerde başlayan bu kesintilerin 8 saatten fazla sürmesi bekleniyor. Kadıköy, Arnavutköy, Ataşehir, Üsküdar gibi ilçelerde yaşayanlar, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. Güncel kesintiler ve elektrik arıza duyuruları ile 13 Eylül elektrik kesintisi sorgulama ekranı haberimizde. İşte AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!

AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından elektriğin sağlandığı İstanbul'da, altyapı iyileştirme çalışmaları ve arıza onarımı amacıyla birtakım kesintiler yaşanıyor. Bazı ilçelerde tüm gün süren bu kesintiler, vatandaşların "İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?" sorusuyla araştırma yapmasına sebep oluyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ; vatandaşın yaşayacağı mağduriyeti önlemek adına güncel kesintiler ve arızaların duyurusunu internet sitesi üzerinden yapıyor. İşte 13 Eylül elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

13 EYLÜL PAZARTESİ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Güncel elektrik kesintilerine aşağıdan ulaşabilir, kesinti ve arıza sorgulamak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

KADIKÖY

13:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: BETÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: FAİKBEY MESCİDİ

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: PROF. ALİ NİHAT TARLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TARİKİ HAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KAHRAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BOSTAN

BEYKOZ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 41

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 48

SULTANBEYLİ

10:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: MASLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: MESCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ABDULBAKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ADAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: DOĞUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAKUPHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: KAFKAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ANAYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ZEHRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ARAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ORUÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BOSNA

ATAŞEHİR

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: IHLAMUR AĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SAĞLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DESTAN

KARTAL

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: GÜRSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KİRAZÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ŞEHİT DURSUN KAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KUYULU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KAZIM KARABEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: HIZIRREİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ARDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BAŞARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BLOKEVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YEŞİLÇAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAŞAR DOĞU

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AVCILAR

MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, BAKRAÇ, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, ÇETİN sk bölgelerinde 13/09/2021 10:00:00 - 13/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÖKTEPE sk bölgelerinde 13/09/2021 09:00:00 - 13/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA, BAŞLIK, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, PEKER, SAYDAM, TÖREN sk bölgelerinde 13/09/2021 09:00:00 - 13/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek? 13 Eylül elektrik kesintisi sorgulama ekranı AYEDAŞ – BEDAŞ ile güncel kesintiler
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