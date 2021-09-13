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Giriş Tarihi: 13.9.2021 18:20 Son Güncelleme: 13.9.2021 18:29

Jose Mourinho 1000. maçında son dakika golüyle kazandı sevinci sosyal medyaya damga vurdu! Çılgınlar gibi…

Jose Mourinho 1000. maçında son dakika golüyle kazandı sevinci sosyal medyaya damga vurdu! Çılgınlar gibi…

Son dakika haberi… Avrupa futbolunun en deneyimli teknik adamlarından birisi olan Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, bu sezon İtalya Serie A ekiplerinden Roma’nın başına geçmişti. Roma ekibiyle oldukça etkileyici bir başlangıç yapan Mourinho, çıktığı 5 resmi maçta 5 galibiyet aldı. Serie A’nın 3. Haftasında Sassuolo’yu son dakika golüyle mağlup eden Roma, ligde lider konumda bulunuyor. 1000. maçını galibiyetle tamamlayan deneyimli teknik adam Mourinho’nun son dakikada gelen golde yaşadığı sevinç, sosyal medyaya damga vurdu. İşte sonda haberinin detayları…

Son dakika… Futbola damga vurmuş isimlerin arasında yer alan Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho, geçtiğimiz sezon Tottenham'da geçirdiği başarısız dönemin ardından yeni sezona Serie A ekiplerinden Roma'nın başına geçerek başladı.

Geçmiş dönemde İtalya'da Inter ile büyük başarılara imza atmış olan Mourinho, bu başarıların yenisini Roma ile yakalamayı hedefliyor.

Futbol dünyasının en etkileyici hikayelerinden birisini Inter'in başında yaşayan Jose Mourinho, 2010 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Alman devi Bayern Munih'i 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasına uzanmıştı.

Daha sonra uzun yıllar Real Madrid'i çalıştıran Mourinho, geçtiğimiz sezon Premier Lig'e geri dönmüş ancak Tottenham'ın başında beklenen etkiyi yaratamamıştı.

2021-2022 sezonunun başında ise Roma'nın başına geçen Mourinho, yeni takımıyla harika bir başlangıç yaptı.

Ligde ve Avrupa'da oynanan toplam 5 resmi maçın 5'ini birden kazanmasını bilen Mourinho'lu Roma, Trabzonspor'u da Konferans Ligi'nin dışına itmişti.

Serie A'nın ilk 3 haftasında 9 puan toplayan Roma, geçtiğimiz hafta oynanan Sassuolo maçında 90+1'de gelen golle galip geldi.

Son dakikalarda gelen bu golün ardından büyük bir sevinç patlaması yaşayan Jose Mourinho, tüm dünyada sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.

Portekizli çalıştırıcı, 90+1'de El Shaarawy'nin bulduğu golün ardından yedek kulübesinden fırlayarak gol sevinci yaşayan futbolcularının yanına depar attı.

Mourinho, maç sonunda attığı bu deparın ardından karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda dikkat çeken sözlerde bulundu.

Sassuolo maçıyla kariyerinin 1000. Maçında galibiyet alan Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

"1000. maçım için herkese 'Benim için önemli değil' dedim. Ama yalan söyledim. Kaybetmekten çok korkuyordum. Şanslıyım, kazandık. Maçın sonunda bir çocuk misali koştum. Kendimi 12 yaşında gibi hissediyorum."

İşte Jose Mourinho'nun gol sevincinde attığı o depar...

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Jose Mourinho 1000. maçında son dakika golüyle kazandı sevinci sosyal medyaya damga vurdu! Çılgınlar gibi…
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