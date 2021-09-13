Jose Mourinho 1000. maçında son dakika golüyle kazandı sevinci sosyal medyaya damga vurdu! Çılgınlar gibi…

Sassuolo maçıyla kariyerinin 1000. Maçında galibiyet alan Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

"1000. maçım için herkese 'Benim için önemli değil' dedim. Ama yalan söyledim. Kaybetmekten çok korkuyordum. Şanslıyım, kazandık. Maçın sonunda bir çocuk misali koştum. Kendimi 12 yaşında gibi hissediyorum."

İşte Jose Mourinho'nun gol sevincinde attığı o depar...