Üniversite eğitimi gören ve karşılıksız KYK bursu almaya hak kazanamayan öğrenciler, geri ödemesiz burs veren yerleri karşılıksız burs veren kurumlar nereler sorusuyla araştırıyor. Çeşitli özel kuruluşlar ve devlet kurumları öğrencilere burs imkanı sağlıyor. İşte bu kurumlar ve "Üniversite öğrencilerine hangi kurum ne kadar burs veriyor?" sorusunun yanıtı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS VEREN KURUMLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı burs imkanının yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Sanayi Odası Vakfı, TÜBİTAK, Türk Eğitim Vakfı gibi kurumlar da öğrencilere maddi yardımda bulunuyor. İşte söz konusu kurumların burs şartları ve detaylar.