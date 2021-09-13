Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayıp Ahmet Çetin’e ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı’da çok konuşulan Ahmet Çetin kimdir, neden öldü, cinayet mi?
Giriş Tarihi: 13.9.2021 11:24 Son Güncelleme: 13.9.2021 11:24

Kayıp Ahmet Çetin’e ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı’da çok konuşulan Ahmet Çetin kimdir, neden öldü, cinayet mi?

Kayıp Ahmet Çetin’e ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı’da çok konuşulan Ahmet Çetin kimdir, neden öldü, cinayet mi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çok konuşulan Ahmet Çetin olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 4 Eylül’de Küçükçekmece’de kaybolan gençle ilgili son gelişmeler, Kayıp Ahmet Çetin’e ne oldu, bulundu mu sorularıyla araştırılıyor. Ailesinin polise ihbar etmesi üzerine aranan ve Beylerbeyi sahilinde cesedine ulaşılan Ahmet Çetin kimdir, neden öldü, ölümü cinayet mi gibi soruların yanıtı haberimizde.

Kayıp Ahmet Çetin vakası Müge Anlı ile Tatlı Sert programını takip edenlerin gündeminde yer alıyor. ATV ekranlarının sevilen programı, 4 Eylül'den beri kayıp olan 24 yaşındaki gencin ölümüyle gündeme geliyor. Olayı takip edenler, kayıp Ahmet Çetin'e ne oldu, bulundu mu gibi soruların yanıtını arıyor. Ahmet Çetin kimdir, neden öldü, cinayet mi? İşte olaya ilişkin merak edilen detaylar.

KAYIP AHMET ÇETİN'E NE OLDU?

4 Eylül'de sazını alıp evden çıkan ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamayan Ahmet Çetin'in ailesi durumu polise ihbar ettikten sonra Müge Anlı'ya başvurdu. Küçükçekmece'de kaybolan gencin cansız bedenine dün Beylerbeyi sahilinde ulaşıldı. Çetin'i son gören kişinin Murat K. Olduğu öğrenilirken, Murat K. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanarak konuya ilişkin detayları paylaştı.

AHMET ÇETİN NASIL ÖLDÜ?

Ancak çelişkili ifadeler veren ve olayı her seferinde başka şekilde anlattığı tespit edilen Murat K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gayrettepe'de bulunan Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine getirilen Murat K. kaybolan Ahmet Çetin'le ilgili sorgulandı. Şüpheli Murat K. poliste verdiği ifadesinde arkadaşıyla birlikte otururken, Ahmet Çetin'in bir anda yerinden kalkarak soyunduğunu ve ardından dereye atladığını iddia etti. Murat K., Ahmet Çetin'in ailesinden çekindiği için olayı kimseye anlatmadığını aktardı.

AHMET ÇETİN BULUNDU MU?

Eşyaları dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Hasanoğlu Deresine atılmış bir halde bulunan Ahmet Çetin'in cesedi ise akşam saatlerinde Beylerbeyi sahilinde bulundu. Ahmet Çetin'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İşlemleri sona eren cenazeyi babası Durmuş Çetin aldı.

AHMET ÇETİN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Çetin'in yakını İbrahim Kahraman, "Bize gelen bilgiye göre arkadaşıyla Cumartesi günü saz çalıp eğlenme amaçlı çıkıyorlar. Gidiş o gidiş. Daha sonra dün Beylerbeyi sahilinde cenaze bulunuyor. Daha önce de cüzdanı ve elbiseleri Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi bölgesinde dere kenarında bulunmuş" dedi. Olayın cinayet olup olmadığı henüz bilinmezken, konunun aydınlatılması için otopsi sonuçları ile polisin incelemeleri bekleniyor.

AHMET ÇETİN OLAYINDA SON DURUM

Şüpheli Murat K., emniyetteki sorgusunda Ahmet Çetin'in boğularak öldüğünü ve eşyalarını alıp dere yatağına attığını söyledi. 24 yaşındaki gencin eşyaları derede bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından bulunan ayakkabı, cüzdan ve çorapları karakola götürüldü. Polis ekiplerinin edindiği bilgiye göre Ahmet Çetin ile arkadaşı Beylerbeyi sahilinde bir süre eğlendikten sonra Çetin kıyafetlerini çıkardı ve denize atladı. Atlamadan önce cep telefonunu arkadaşı Murat K.'ya teslim etti. Çetin'in denizde yüzerken bir tekne kaptanına "İyiyim siz gidin" dediği ortaya çıktı. Ancak bir süre sonra geri gelmeyince, arkadaşının başına bir şey geldiğini anlayan ve korkan Murat K. onun kıyafetlerini alıp Küçükçekmece'de bir dereye attığını itiraf etti. Murat K., Ahmet Çetin'in ailesinden çekindiği için olayı kimseye anlatmadığını aktardı.

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Kayıp Ahmet Çetin’e ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı’da çok konuşulan Ahmet Çetin kimdir, neden öldü, cinayet mi?
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