Kayıp Ahmet Çetin vakası Müge Anlı ile Tatlı Sert programını takip edenlerin gündeminde yer alıyor. ATV ekranlarının sevilen programı, 4 Eylül'den beri kayıp olan 24 yaşındaki gencin ölümüyle gündeme geliyor. Olayı takip edenler, kayıp Ahmet Çetin'e ne oldu, bulundu mu gibi soruların yanıtını arıyor. Ahmet Çetin kimdir, neden öldü, cinayet mi? İşte olaya ilişkin merak edilen detaylar.

KAYIP AHMET ÇETİN'E NE OLDU?

4 Eylül'de sazını alıp evden çıkan ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamayan Ahmet Çetin'in ailesi durumu polise ihbar ettikten sonra Müge Anlı'ya başvurdu. Küçükçekmece'de kaybolan gencin cansız bedenine dün Beylerbeyi sahilinde ulaşıldı. Çetin'i son gören kişinin Murat K. Olduğu öğrenilirken, Murat K. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanarak konuya ilişkin detayları paylaştı.