Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Koronavirüs ve grip nasıl ayırt edilir? Koronavirüs ve grip arasındaki farklar neler? İşte nezle, grip ve Covid-19 farkları
Giriş Tarihi: 13.9.2021 07:18 Son Güncelleme: 13.9.2021 07:18

Koronavirüs ve grip nasıl ayırt edilir? Koronavirüs ve grip arasındaki farklar neler? İşte nezle, grip ve Covid-19 farkları

Koronavirüs ve grip nasıl ayırt edilir? Koronavirüs ve grip arasındaki farklar neler? İşte nezle, grip ve Covid-19 farkları

Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte soğuk algınlığı yaşayan kişi sayısı da arttı. Hal böyle olunca, Koronavirüsle benzer belirtiler gösteren vatandaşlar endişelenmeye başladı. Yaşadığı hastalığın Covid-19 mu grip mi olduğunu anlayamayanlar, “Koronavirüs ve grip arasındaki farklar neler?” diye araştırıyor. Bu araştırmalar için uzmanlar, koronavirüs ve grip nasıl ayırt edilir sorusuna yanıt verdi. İşte nezle, grip ve Covid-19 farkları.

Koronavirüsün mutasyonlarıyla birlikte yeni belirtileri de gündeme geliyor. Özellikle gençlerde bazı varyantların grip ya da soğuk algınlığı gibi atlatıldığı biliniyor. Bu nedenle soğuk algınlığı, grip ve nezle ile koronavirüs karıştırılabiliyor. Benzer şikayetleri olan pek çok kişi, Koronavirüs ve grip arasındaki farklar neler, koronavirüs ve grip nasıl ayırt edilir diye araştırıyor. İşte nezle, grip ve Covid-19 farkları ve ayırt edici özellikleri.

KORONAVİRÜS VE GRİP NASIL AYIRT EDİLİR?

Koronavirüsün belirtileri ve hastalığın seyri kişiye göre değişmektedir. Kimileri hastalığı ayakta, hafif kırgınlıkla ya da hiç belirti göstermeden atlatırken kimi hastalar daha ağır bir tabloyla karşılaşabilir. Ancak vakaların geneline bakıldığında enfekte olanların çoğu hafif ve orta düzeyde belirtiler göstermekte ve bu belirtiler benzer özellikler göstermektedir.

KORONAVİRÜS VE GRİP ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Koronavirüsün en net belirtisi yüksek ateştir. Yetişkinlerde inatçı yüksek ateşe nefes darlığı, halsizlik, öksürük, eklem ağrıları eşlik ediyorsa mutlaka PCR testi verilmelidir. Çünkü bu hastalıklar arasında en ağır seyreden ve koronavirüs belirtilerine benzeyen hastalık griptir. Nezle veya grip virüsünü aldıktan sonra yaklaşık 2-4 gün içerisinde hastalık belirtileri başlarken, COVID-19 hastalığında bu süre 2 ila 14 güne kadar uzayabilmektedir.

KORONAVİRÜS VE SOĞUK ALGINLIĞI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Soğuk algınlığında nefes darlığı yaşanmaz ve belirtiler 4-5 gün içinde iyileşme gösterir. Koronavirüsün aksine kas ağrısı da hiç olmaz ya da çok hafiftir. Kişinin başka bir akciğer problemi yok ise hastalık aşağı inip akciğer enfeksiyonuna yol açmaz. Verilecek şikayet giderici ilaçlar, biraz dinlenme ve bol sıvı alımı ile hastalık birkaç günde iyileşme sürecine girecektir.

KORONAVİRÜS VE ALERJİK RİNİT NASIL AYIRT EDİLİR?

Alerjik rinit Koronavirüsün aksine ateş yapmaz. Kişi bahar aylarında geçmişte de olan alerji şikayetlerine (sık hapşırma, burun kaşıntısı, sulu burun akıntısı, öksürük) sahipse ve kendini bu anlamda biliyor ise zaten virütik hastalıklardan endişe etmesine gerek yoktur. Fakat alerjik rinit hastasının şikayetlerine ateş, yoğun öksürük, kas ağrısı, baş ağrısı ve halsizlik eşlik ediyor ise ve geçmişte benzer şikayetleri yaşamamış ise mutlaka doktora viral hastalıkların ayırıcı tanısı için başvurmalıdır. Alerjik rinitte ateş, yoğun kas ağrısı ve boğaz ağrısı olmaz.

AYIRT EDİCİ KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Nezlede burun akıntısı ve hapşırma ön plandadır. COVID-19 hastalığında ise burun akıntısı ve hapşırma sık gördüğümüz semptomlar değildir. Covid-19'un en net belirtisi yüksek ateştir. Kuru öksürük, solunum zorluğu, eklem ve kas ağrıları, halsizlik ve kırgınlık yaygın görülen ayırt edici semptomlardır.

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Koronavirüs ve grip nasıl ayırt edilir? Koronavirüs ve grip arasındaki farklar neler? İşte nezle, grip ve Covid-19 farkları
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