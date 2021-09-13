Koronavirüsün mutasyonlarıyla birlikte yeni belirtileri de gündeme geliyor. Özellikle gençlerde bazı varyantların grip ya da soğuk algınlığı gibi atlatıldığı biliniyor. Bu nedenle soğuk algınlığı, grip ve nezle ile koronavirüs karıştırılabiliyor. Benzer şikayetleri olan pek çok kişi, Koronavirüs ve grip arasındaki farklar neler, koronavirüs ve grip nasıl ayırt edilir diye araştırıyor. İşte nezle, grip ve Covid-19 farkları ve ayırt edici özellikleri.

KORONAVİRÜS VE GRİP NASIL AYIRT EDİLİR?

Koronavirüsün belirtileri ve hastalığın seyri kişiye göre değişmektedir. Kimileri hastalığı ayakta, hafif kırgınlıkla ya da hiç belirti göstermeden atlatırken kimi hastalar daha ağır bir tabloyla karşılaşabilir. Ancak vakaların geneline bakıldığında enfekte olanların çoğu hafif ve orta düzeyde belirtiler göstermekte ve bu belirtiler benzer özellikler göstermektedir.