Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK burs ve kredi başvuruları için tarih belli oldu mu? 2021-2022 KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 13.9.2021 07:36 Son Güncelleme: 13.9.2021 07:36

KYK burs ve kredi başvuruları için tarih belli oldu mu? 2021-2022 KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK burs ve kredi başvuruları için tarih belli oldu mu? 2021-2022 KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman başlayacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ve kredi imkanı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere veriliyor. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ise KYK burs ve kredi başvurusu hakkında tarihler merak edilirken sürece yönelik araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrilirken bilindiği üzere burs imkanı karşılıksız olup kredi imkanı ise geri ödemeli olarak yapılmaktadır. Peki; KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları hakkında son bilgiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine burs ve kredi imkanı her yıl sağlanıyor. Başvurular kurum tarafından belirtilen resmi açıklama ile birlikte alınmaya başlanacak. Hal böyle olunca; "KYK kredi ve burs başvurusu başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?" gibi soruların yanıtları hakkında araştırmalar sürüyor. İşte 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurularında son durum.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvurusunun yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

BURS İMKANINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;

  • Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  • Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLER?

  • Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
  • Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
  • Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
  • Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

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KYK burs ve kredi başvuruları için tarih belli oldu mu? 2021-2022 KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman başlayacak?
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