2021 yılında KYK yurt ücretleri ve depozitosu ne kadar oldu sorusu üniversitelilerin gündem konusu haline geldi. Yurt başvurularını gerçekleştiren öğrenciler, oda tipine göre değişiklik gösteren yurt fiyatları için yapılan açıklamaları takip ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurtlarının aylık ücretleri Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yayınlandı. İşte 2021 güncel KYK yurt fiyatları listesi.

YURT FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesinde yaptığı duyuruyla bu yıl yurtlara ödenecek rakam belli oldu. Yapılan açıklamada, yurtlar fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor. Yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. İşte güncel yurt fiyatları.