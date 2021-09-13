Masumlar Apartmanı İnci neden ayrıldı? Farah Zeynep Abdullah diziye geri dönecek mi?

FARAH ZEYNEP ABDULLAH NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Masumlar Apartmanı'nda birkaç aydır İnci'ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı iddialar arasındaydı.

Zaman zaman çok ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğunu ve ayrılmak istediğini belirten oyuncunun sezon finalinde ekibe veda etti.

Farah Zeynep Abdullah, sezon finalinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Oyuncu paylaşımında, " Şunu bilmenizi isterim abuk subuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci'nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olucak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci" ifadelerini kullandı.

MASUMLAR APARTMANI İNCİ NASIL ÖLDÜ?

İnci çocuğunu Han'dan uzak büyütme kararı alırken, Han gerçeği öğrenir ve onu bu karardan döndürmeye çalışır. İnci Han'ın yanından ayrılıp arabaya bindiği sırada kaza geçirir ve Han onu bulur. Han'ın kollarında son nefesini verir.