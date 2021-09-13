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Giriş Tarihi: 13.9.2021 11:41

Masumlar Apartmanı’nın yeni sezon oyuncusu Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun hangi rolde, kimi canlandıracak?

Masumlar Apartmanı’nın yeni sezon oyuncusu Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun hangi rolde, kimi canlandıracak?

Gerçek hayat hikayesi olan Masumlar Apartmanı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlanmıştır. Eylül ayının gelmesiyle beraber diziler yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Masumlar Apartmanı yeni sezona Melisa Şenolsun’un katılmasıyla beraber dizinin fanları Melisa Şenolsun kimdir, Melisa Şenolsun hangi rolde, kimi canlandıracak sorusuna yanıt aramaya başladı. 14 Eylül’de ikinci sezonuyla ekrana gelecek olan Masumlar Apartmanı’nın yeni sezon oyuncusu Melisa Şenolsun hangi rolde oynayacak sorusu yanıt bulacak…

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı yeni sezon oyuncusu dikkat çekiyor. Daha önce birçok film ve dizide rol alan Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı yeni sezon oyuncusu oldu. Sezon finalinde diziye veda eden oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın yerine kadroya giren Şenolsun, müjdeli haberi sosyal medya hesabından vermişti. Peki Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon oyuncusu Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun hangi rolde, kimi canlandıracak? İşte ayrıntılar…

MELİSA ŞENOLSUN MASUMLAR APARTMANI YENİ SEZON OYUNCUSU OLDU!

Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna Melisa Şenolsun katıldı. İkinci sezonu ile izleyicilerin karşısına 14 Eylül tarihinde çıkacak olan yapımla ilgili olarak aranan Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon oyuncusu Melisa Şenolsun kimdir, hangi rolde oynayacak sorusunun yanıtı yeni bölümle birlikte belli olacak…

MASUMLAR APARTMANI'NIN YENİ SEZON OYUNCUSU MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

25 yaşındaki genç oyuncu, İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir.

Dizi ve sinema oyuncusu Efecan Şenolsun'la kardeş olan Melisa Şenolsun, oyunculuk kariyerine 2015 yılında ekrana gelen Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile başladı.

Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Kiralık Aşk dizisinde 'Sude' karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte 'Ceren' karakteriyle başrol oyuncusu olarak yer aldı.

Melisa Şenolsun son olarak dijital platformda yayınlanan ve başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger gibi isimlerin paylaştığı 'Atiye' dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

MELİSA ŞENOLSUN HANGİ ROLDE, KİMİ CANLANDIRACAK?

Masumlar Apartmanı dizisinin sosyal medya hesabında Melisa Şenolsun fotoğrafıyla birlikte Hikayemize rüzgar gibi girecek başına buyruk Rüya ile tanışmaya hazır mısınız? Sözlerine yer verildi. Dizinin yeni bölümüyle Melisa Şenolsun'un hangi karakteri canlandıracağı belli olacak…

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Masumlar Apartmanı’nın yeni sezon oyuncusu Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun hangi rolde, kimi canlandıracak?
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