Okullarda PCR testi zorunluluğu var mı? Öğrencilere PCR testi zorunlu mu, veli onayı alınacak mı?

Bakan Koca, yaptığı son açıklamayla ülke genelinde bazı okullarda, öğretmenleri ve öğrencileri kapsayacak rastgele PCR testi taraması yapılacağını duyurdu. Bunun üzerine veliler "Öğrencilere PCR testi zorunlu mu, veli onayı alınacak mı?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte okullarda PCR testi zorunluluğu konusunda son durum.
OKULLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?
Okullar açılırken, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile öğretmenler, okul, kantin, yemekhane, servis çalışanları gibi tüm okul personelinin iki doz aşı olmaması halinde negatif PCR testi sonucu beyanında bulunması zorunlu kılındı. Bu kararın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplumda virüsün yaygınlığını tespit etmek adına okullarda öğrencilere de rastgele PCR testi taraması yapılacağını duyurdu.
ÖĞRENCİLERE PCR TARAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı basın açıklamasında okullarda öğretmenlere ve öğrencilere yönelik rastgele PCR testi taramasına başlayacaklarını duyurdu. Bakan "Pazartesinden itibaren illerimizde bazı okullarımızda öğrencilerimizi de ayrıca rastgele taramak istiyoruz. Belirtisi olmadan toplumda ve öğrencilerimizde virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.
ÖĞRENCİLERE PCR TESTİ İÇİN VELİ İZNİ ALINACAK MI?
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından konuya dair detayları paylaştı. Bakan Koca, "Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." ifadelerini kullandı.