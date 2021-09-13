Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren zorunlu PCR testi uygulaması ile toplu etkinlik alanlarına girişte aşı kartı ya da negatif PCR testi gösterilmesi gerekiyor. Konunun detaylarını merak eden pek çok vatandaş, PCR testi zorunlu mu, nerelerde zorunlu diye araştırıyor. Ayrıca PCR testi zorunluluğu nerelerde ve kimler için geçerli sorusu da bu zorunlulukla ilgili araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bu zorunluluğa ilişkin detaylar.

ZORUNLU PCR TESTİ NEDİR?

Zorunlu PCR testi uygulaması geçtiğimiz hafta yürürlüğe alınan bir uygulama olup, Koronavirüs bulaş riskini en aza indirmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Belli yerlere girişte geçerli olan PCR zorunluluğu, yalnızca iki doz aşısını olmamış vatandaşlar için geçerlidir.