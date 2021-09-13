Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri POMEM sonuçları açıklandı mı ve nasıl öğrenilir? 2021 PA 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 13.9.2021 08:54 Son Güncelleme: 13.9.2021 08:54

POMEM sonuçları açıklandı mı ve nasıl öğrenilir? 2021 PA 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama sayfası

POMEM sonuçları açıklandı mı ve nasıl öğrenilir? 2021 PA 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama sayfası

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM mülakat sonuçları son dakika haberi olarak ilan edilecek. Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday alımı yapılacak. Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne alınacak olan adaylar sözlü mülakat sonuçlarını pa.edu.tr üzerinden öğrenebilecek. Peki POMEM sonuçları açıklandı mı? PA 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgula ekranı ve tüm bilgiler…

POMEM sonuçları için gözler Polis Akademisi'nden gelecek son duyurulara çevrildi. Son olarak fiziki yeterlilik sınavına giren adaylar gözlerini PA'nin resmi sitesine çevirdi. Lisans mezunu 5440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1360 erkek, 240 kadın alımlarının yapılacağı kurum tarafından duyurulmuştu. Buna göre; POMEM sonuçları açıklandı mı? PA 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgula ekranı

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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POMEM sonuçları açıklandı mı ve nasıl öğrenilir? 2021 PA 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama sayfası
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