Sadakatsiz yeni bölüm için heyecan dorukta! Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin ne zaman başlayacağı merak edilirken Sadakatsiz ne zaman, hangi gün sorusuna yanıt aranıyor. Eylül ayı beraberinde birçok diziyi izleyicileriyle buluşturuyor. Dizinin 2. sezonuyla beraber Eylül ayında ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Kanal D'de Sadakatsiz yeni sezon tarihi belli mi? İşte yanıtı…
Sadakatsiz'in ne zaman başlayacağına yönelik kanaldan ve yapımcılardan bir duyuru gelmedi. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmış değil.
Sadakatsiz yeni sezon yayın tarihi belli olunca haberimizdeki yerini alacaktır.
Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?