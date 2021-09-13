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Giriş Tarihi: 13.9.2021 10:41 Son Güncelleme: 13.9.2021 10:45

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Kanal D’de Sadakatsiz yeni sezon geri sayımı başladı

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Kanal D’de Sadakatsiz yeni sezon geri sayımı başladı

Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk’un paylaştığı dizinin sezon finalinde Asya ve Derin’in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Yeni sezon dizilerinin tek tek yayınlanmasının ardından Sadakatsiz ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Kanal D’de Sadakatsiz yeni sezon tarihi belli mi?

Sadakatsiz yeni bölüm için heyecan dorukta! Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin ne zaman başlayacağı merak edilirken Sadakatsiz ne zaman, hangi gün sorusuna yanıt aranıyor. Eylül ayı beraberinde birçok diziyi izleyicileriyle buluşturuyor. Dizinin 2. sezonuyla beraber Eylül ayında ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Kanal D'de Sadakatsiz yeni sezon tarihi belli mi? İşte yanıtı…

SADAKATSİZ NE ZAMAN?

Sadakatsiz'in ne zaman başlayacağına yönelik kanaldan ve yapımcılardan bir duyuru gelmedi. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmış değil.

SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sadakatsiz yeni sezon yayın tarihi belli olunca haberimizdeki yerini alacaktır.

SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

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Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Kanal D’de Sadakatsiz yeni sezon geri sayımı başladı
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