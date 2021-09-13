Sakatlık kabusu

Sivas maçında Tisserand sağ baldırından problem yaşayınca 22’de çıktı. Yeni iyileşen İrfan Can da sol baldırındaki sorun nedeniyle oyuna girdikten 14 dakika sonra kenara gelmek zorunda kaldı. Burnuna ve kafasına darbe alan Serdar Aziz ise oyuna devam etti
F.Bahçe, Sivas karşısında hem iki puan hem de iki yıldızını kaybetti. Marcel Tisserand sağ baldırından yaşadığı sakatlık sonrası 22. dakikada kenara geldi. 59. dakikada takıma dahil olan İrfan CanKahveci de sol baldırındaki problem nedeniyle sadece 14 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertlilerde önce burnuna sonra da kafasına darbe alan Serdar Aziz ise oyuna devam etti. Ancak fenalaşınca Fenerbahçe teknik heyeti tarafından kulübeye çağrıldı. Aynı anda İrfan Can'ın yerine Max Meyer'i oyuna sokan Pereira, Serdar'ın yerine de Mert Hakan Yandaş'ı sahaya sürmek istedi. Ancak SerdarAziz'in devam edeceğini söylemesi üzerine Mert Hakan kulübede kaldı. Sivas'ın hocası Rıza Çalımbay, Serdar'ın kendisine kafasını vurduğunu ve kusacağını söylediğini belirtirip, "Buna rağmen oyuna devam etti" dedi. Fenerbahçe'de sezonun ilk dört haftasında sakatlık yaşayan futbolcu sayısı 10'a yükseldi. Bu rakam Trabzonspor'da 9, Beşiktaş'ta 4, Galatasaray'daise 3 olarak gerçekleşti.
0
Mesut Özil, hücumda hiçbir değerde istatistik geliştiremedi. 1 kez top kaparken, ceza sahasına 2 ortasından biri yerini buldu.