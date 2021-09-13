Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 13 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Çılgın Sayısal Loto sonuçları" haftalık düzende 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle duyurulmaya devam ediliyor. 211 Milyon Türk Lirasına ulaşarak MPİ tarihinde rekora imza atan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyen şans oyunu severler Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurmaları sonrasında kazandıran numaraları merak ederek "13 Eylül MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (13 EYLÜL)

Milli Piyango Online 13 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları…