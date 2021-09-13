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Giriş Tarihi: 13.9.2021 14:22

Sivasspor 914 gündür Fenerbahçe’ye yenilmiyor

İHA
Sivasspor 914 gündür Fenerbahçe’ye yenilmiyor

Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Sivasspor, rakibine son 5 maçtır mağlup olmadı. Kırmızı-beyazlılar en son 15 Mart 2019'da deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olmuştu.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu skorun ardından kırmızı-beyazlı takımın rakibine karşı yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.

Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 15 Mart 2019'da deplasmanda 2-1'lik sonuçla alan Yiğidolar, bu tarihten sonra oynanan 5 maçta rakibine yenilmedi. 914 gündür rakibine mağlup olmayan Sivasspor, bu istatistikle de dikkat çekti.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 5 maçta alınan sonuçlar şöyle:

2019-2020 SEZONU
Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1
Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2

2020-2021 SEZONU
Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1
Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2

2021-2022 SEZONU
Fenerbahçe-Sivasspor: 1-1

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Sivasspor 914 gündür Fenerbahçe’ye yenilmiyor
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