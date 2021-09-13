Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United'ı şampiyon yapmaya kararlı! Ronaldo, 12 yıl sonra geri döndüğü İngiltere'de tüm gazete manşetlerini süsledi. Ronaldo'nun annesi de maçı tribünden takip ettiği. Ole Gunnar Solskjaer'in Ronaldo hakkındaki düşünceleri de ortaya çıktı.
SON DAKİKA: SOLSKJAER'E GÖRE RONALDOSUZ MAN U İMKANSIZ DEĞİL!
Sky Sports'da çıkan habere göre Manchester United'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Ronaldo'nun performansından çok memnun fakat takımdaki diğer alternatifleri de düşünüyor.
Manchester United, Salı akşamı Şampiyonlar Ligi ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Young Boys maçında Ronaldo'nun yedekler arasında olması bekleniyor.
Solskjaer, her Manchester United maçında Ronaldo'yu seçmesi için baskı altında olmadığı konusunda ısrar ediyor.
GREENWOOD İLE RONALDO'YU KIYASLADI!
Ole Gunnar Solskjaer, Cristiano Ronaldo ile 19 yaşındaki İngiliz forvet Mason Greenwood'u kıyasladı.
İşte Solskjaer'in o sözleri...
'Greenwood 19 yaşında. Onun da forma giymesi lazım, üstelik bizim için çok önemli bir oyuncu. 36 yaşındaki bir oyuncuyla 19 yaşındaki futbolcunun sürelerini düşünmek zorundayım...
Oyuncu grubuna ne kadar rekabet katarsanız o kadar başarılı olursunuz. Cristiano ile Varane'nin aramıza katılmasından çok memnunum. Onların geldiğini görmek herkesi mutlu etti çünkü onlar şampiyon!'
RONALDO 20 YILDIR ES GEÇMİYOR! HER SEZON...
Manchester United ile Newcastle United arasında oynanan karşılaşmayı Ronaldo'nun annesi de takip etti. Oğlunun attığı gollerden sonra gözyaşlarını tutamayan Maria Dolores, büyük mutluluk yaşadı.
Cristiano Ronaldo, Avrupa'da manşetleri süsledi. Manchester United - Newcastle United maçını 76.000 kişi izledi.
36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, daha geçen hafta bir başka rekor kırmıştı. Milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu olan Ronaldo, Portekiz milli takımında 180 maça çıktı ve 111 gol attı.
Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, 2002/2003 sezonundan bari 20 sezondur aralıksız her sezon gol atıyor!
Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca toplam 896 resmi maça çıktı.Bu maçlarda 676 gol atan Ronaldo, 229 kez de asist yaptı.
Bu maçlarda 676 gol atan Ronaldo, 229 kez de asist yaptı.